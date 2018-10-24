Güneş'in İçerisinde Neler Olduğunu Keşfetmeye Çok Yakınız

Bilim dünyası uzun zamandır Güneş'in iç yapısını ve nötrinoların buradaki oluşumlarını inceliyorlar ve nihayet çalışmada önemli veriler elde edilmeye başlandı.

Güneş, kalın katmanlarının altında sürekli devam eden atom çarpışmaları gibi türlü hareketlerle kaynayan bir yıldız. Ancak insanlar olarak bilim ve teknolojimiz her ne kadar gelişse de Güneş'in içinde tam olarak neler olup bittiğini anlama konusunda biraz yavaş adımlarla ilerliyoruz. Yine de artık konuyla ilgili söyleyebilecek daha çok sözümüz olacak gibi duruyor çünkü bir grup bilim insanı, yürüttükleri bir araştırmanın sonucunda Güneş'in içinin en detaylı görüntülerinden birini elde etmeyi başardı.

İtalya'nın Appenine dağlarının derinliklerinde yer alan Borexino isimli tesiste elde edilen veriler ışığında bilim insanları, Güneş'in içerisinde neler yaşandığına dair bilgiler elde etmeyi başardı. Massachusetts Üniversitesi'nden Andrea Pocar isimli fizikçinin liderlik ettiği çalışmada, 10 sene boyunca devam eden gözlemler sonucunda elde edilen bilgiler ışığında gelecekte Güneş'i çok daha iyi anlayabileceğimiz düşünülüyor.

Nötrinoların elektronlar ile çarpışarak ortaya çıkardığı enerjinin gözlemlenmesi ve uzun yıllar boyunca kayıt altında tutulması sayesinde elde edilen bilgiler, Güneş üzerinde nötrinolar aracılığıyla yapılan diğer deneylere kıyasla çok daha detaylı ve araştırma ekibine göre böylesine detaylı veriler elde edebilmek, ilk kez gerçekleşen bir durum.

Peki Güneş'in derinliklerinde yakalamayı başardığımız bu anlık görüntü ve veriler tam olarak ne işe yarayacak?

Araştırma ekibine göre güneşin merkezinde karbon, nitrojen ve oksijen gibi nispeten ağır elementlerin kesin miktarlarının belirlenmesine yardımcı olacak olan bu veriler gelecekte Güneş'e dair bilgilerimizin artışına hız kazandıracak.