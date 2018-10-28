Enkaz Alanlarında Yardımcı Olacak Drone Geliştirildi

Bilim insanları enkaz ve afet alanlarında çok işe yarayacak küçük drone geliştirdiler.

Robot teknolojisindeki en umut verici gelişmeler, felaketlere çare olabilecek olanlardır muhtemelen. Stanford Üniversitesi’ndeki bilim adamları yeni tür küçük bir drone geliştirdi. Bu yeni “FlyCroTag” drone’ları, sadece enkaz alanlarına sığacak kadar ufak değil aynı zamanda kapıları açabilecek kadar da güçlüler.

Stanford Üniversitesi öğrencisi olan Matt Estrada “Drone’un yapımında çalışanlar, cihazın daha kompleks şeyleri yapabilmesi için çalışıyor” diyor. Bu küçük drone’lar, özellikle enkaz alanları gibi zorlu görevleri halledebilmeleri için geliştirildi.

Boyutlarına göre çok yetenekli olsalar da drone’ların hala uzaktan kumandayla insanlar tarafından kontrol edilmesi gerekiyor. Henüz yapay zeka ile güçlendirilmiş olmasalar da gelecekte bunun olacağı kesin.