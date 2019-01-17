Laboratuvar Ortamında İnsan Damarı Geliştirildi

British Columbia Üniversitesi'nde çalışmalarını devam ettiren bilim insanları, ilk kez kök hücreleri kullanarak, petri kabında insan damarı ile bire bire aynı işleyen yapılar üretmeyi başardılar. Organoit ismi verilen bu damarsı yapılar, birçok ciddi hastalığa çözüm olabilecek umudu da beraberinde getirdiler.

Science Daily kaynaklı habere göre, bir süredir yapay ortamda damar geliştirmek üzere çalışmalar gerçekleştiren bilim insanları, sonunda bunu başardılar. Kök hücreler kullanılarak, petri kabında geliştirilen "vasküler organoit" isimli dokular, insan vücudunda bulunan damarların işlevleri ile aynı işlevleri gerçekleştirebiliyorlar.

Araştırmacılar tarafından insan damarlarının yapısını ve işlevini neredeyse birebir taklit ettiği söylenen organoitlerin, arterler ve kılcal damarlar olmak üzere birçok bölgede kusursuz çalıştığı belirtildi. Çalışma bilim dünyasında büyük yankı yaratırken, tıp dünyasında da ümit verici olarak tanımlandı. Alzheimer, kardiyovasküler rahatsızlıklar, inme, kanser ve diyabet gibi farklı türde sık rastlanan rahatsızlıklara, direkt ve dolaylı yönden çözüm üretilebilmesine katkıda bulunacak olan bu müthiş keşif, dolaşım sistemi ile bağlantılı oluşan daha birçok sağlık problemi için de umut kaynağı oldu.

Ekip yaptığı açıklamada, kök hücrelerden böyle bir doku üretmenin, inanılmaz olduğunu ve bunu başarı ile gerçekleştirdikleri için gurur duyduklarını belirtti. Bilim insanları, bir sonraki aşamada ise üretilen organoitleri detaylı incelemeye başlayarak, damar hastalıklarına dair detaylı veriler elde etmeyi hedefliyorlar.