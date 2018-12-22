Mars'ın Atmosferinde Metan Gazından Eser Yok

Son gelişmelere göre Mars üzerinde devasa bir kozmik hırsızlık gerçekleşmiş olabilir.

Eğer uzayla ilgili haberleri takip ediyorsanız 2003 ve 2004 yıllarında bilim insanlarının Mars’ta metan bulmalarıyla ilgili haberleri hatırlayabilirsiniz. Bu buluntular NASA’nın 2014 yılında yaptığı çalışmalarla da desteklenmişti. Ancak yeni atmosferik çalışmalar sonucunda bu gazın varlığı tekrardan sorgulanmaya başlandı.

Şu an için Avrupa Uzay Ajansı’nın ExoMars gazları gözlemleyen uydusu, 2016 yılında Mars'ın yörüngesine vardı ve fgezegenin atmosferini incelemeye başladı. Bilim insanları, uydunun son derece hassas sensörleri sayesinde metan gazını tespit edebileceklerini düşündüler ancak şu an için metandan eser yok.

Aslında Mars’ta metan bulunduğunu ancak uydunun bu gazı algılayamadığını düşünenler için de şunu söyleyebiliriz: Uydunun sahip olduğu ekipmanlar trilyonda 50 parçalık ölçümler yapabiliyor ancak şu an için ölçümlerin sonucu sıfır.

Ancak kanıtların eksikliği, metan gazının olmadığının kanıtıyla aynı şey değil. Şu an için Mars’ta metan gazı bulunamamış olsa da, olmadığı da kanıtlanmadı. NASA’nın ekibi uydunun düzgün şekilde çalıştığı konusunda eminler ve Avrupa Uzay Ajansı’nın yaptığı metan buluntularının tamamının yanlış olduğunu da düşünmüyorlar.

Mars’ta bulunan metanın atmosferde değil de yüzeyinde bulunabileceği ihtimalini düşünen bilim insanları, etkinin geçmiş olabileceğini düşünüyorlar ancak araştırmalar ve çalışmalar devam ediyor.