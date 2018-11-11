Mutsuzluğun Beyinde Nasıl Göründüğü Tespit Edildi

Bir grup nörobilimci, duygu durum değişikliği yaşanıp kişi 'mutsuz' olduğunda beyinde yaşanan değişiklikleri gözlemleyerek mutsuzluğun beyinde nasıl göründüğünü tespit etti.

Tüm duygularımızın beyinde bir bölüm tarafından 'kontrol edildiğini' ve aslında her birinin bilimsel olarak bazı açıklamaları olduğunu biliyoruz. Nörobilimciler de özellikle mutsuzluk duygusunun beyinde bulunan amigdala isimli bölgeyle yakından ilişki içerisinde olduğunu biliyorlardı ancak yaşanan kimyasal tepkimenin detaylarına ya da mutsuzluğun bilimsel bakışla yaklaşıldığında tam olarak nasıl göründüğüne dair çok fazla bilgi yoktu.

Bir grup nörobilimci de 21 epilepsi hastası üzerinde gerçekleştirilen incelemeler sonucunda beynimizde mutsuzken neler olup bittiğini gözlemleyebilme şansına erişti. Elde edilen sonuç ise mutsuzluk anlarında, amigdala ile anıların depolanmasına yardımcı olan hipokampus arasında, özel bir sinir devresi ile sağlanan bir bağlantı olduğunu ortaya koydu.

Aslında en basit şekilde değerlendirecek olursak bile mutsuzluk ile kötü ve hatta özleme sebep olan iyi anıların hatırlanması arasında bağlantı olması oldukça normal. Ancak bu bağlantının oluşmasına sebep olan durum henüz açıklığa kavuşturulmuş değil. Ancak elde edilen verilerin ve araştırmaların devamında elde edilecek bilgilerin nörobilimciler ve psikiyatristler için oldukça önemli olduğu söyleniyor.