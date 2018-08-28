Sadece İnsanlara Özgü Yeni Bir Beyin Hücresi Türü Keşfedildi

Bilim insanları roseship yani kuşburnu adını verdikleri yeni bir beyin hücresi türü keşfettiler.

Keşifi yapan araştırmacılar, iki erkek yetişkin tarafından bağışlanan beyin dokularında fark edilen bu sıradışı hücreyi, anatomik ve genetik parmak izlerine dayanan hücreleri kataloglarken tanımladı. İlginç bir şekilde, ilk bulguların iki farklı grup araştırmacı tarafından iki kez tespit edildiği ve her iki grubun da hücrenin tespit edilmesi aşamasında farklı bir yönden katkı sağladığı belirtildi.

Lekelenmiş ve mikroskop altında gözlemlenen bu hücreler biraz garip görünmektedir. Bazı araştırmacılara göre yaprakları kaldırılmış bir gülü anımsatmaktadır. Hücreler tarafından aktive edilen pozisyon, anatomi ve genlere bakıldığında, araştırmacıların onları GABAerjik interneuron denilen şeyin 10 alt türüne ayırmalarına izin vermiştir.

Bu hücreler beynimizin trafik ışıklarıdır, kavşakta dururlar ve gelen sinyalleri canlandırarak veya bloke ederek nörotransmitter gama-Aminobütirik aside cevap verirler. Neokortekste tabaka tam olarak sinir hücreleri ile dolu değildir, ancak beynin her tarafına uzanan liflerle iyi bağlantılıdır. Yeni keşfedilen kuşburnu nöronlarının pozisyonları ve yapıları, neokorteksin daha derin bir tabakasında bulunan piramit hücreler olarak adlandırılan uyarıcı hücrelerden gelen sinyalleri bloke etmede bir tür yüksek hassasiyetli rol oynadıklarını göstermektedir.

Beyin Bilimleri Enstitüsü'nden beyin bilimcisi Trygve Bakken keşif ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hepimizin inhibitör nöronları ve uyarıcı nöronları var. Ancak bu özel tipteki engelleyici nöron, bu çalışmada yeni olan şeydir. Şekline, bağlantılarına ve ayrıca ifade ettiği genlere baktığınızda her yönüyle özeldir." ifadelerini kullandı. Daha ileride yapılacak araştırmalar bunları diğer primatlarda veya bu konuda başka herhangi bir hayvanda tanımlayabilir. Ancak yapılan çalışmalarda bu yeni hücre türünün sadece insanlara özgü olduğu bilinmekte.