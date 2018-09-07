Tarihin Gördüğü En Büyük Tsunaminin Sırrı Çözüldü

Bundan 3 yıl önce, Alaska'daki Taan fiyortlarını vuran ve körfezdeki dağlardan tam 180 milyon tonluk kayanın suya inmesine sebep olan devasa tsunaminin sır perdesi aralandı.

2015'in Ekim ayında, Alaska'nın güney doğusunda büyük bir doğa olayı yaşandı. Dalga boyu 183 metreye ulaşan ve dünya tarihinde saptanan en devasa tsunamilerden birine sahne olan bu korkunç doğa olayının sır perdesi aralanmışa benziyor. Gerekçe, iklim değişikliği.

Yukarıdaki İngilizce altyazılı belgeselden detaylarına ulaşabileceğiniz bu doğa olayı ile ilgili çalışmalarını 3 senedir sürdüren bilim insanlarından Bretwood Higman, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Bölgeye dair işin ilginç tarafı, bundan 40 sene önce Taan Fiyordu diye bir yer yoktu bile. Bölge tamamen buzla kaplıydı. İklim değişikliği ile birlikte dağ buzulları erimeye devam etti ve kaymaların ortaya çıkması daha mümkün hale geldi."

Konuyla ilgili Kolorado'daki Tyndall Buzulu üzerinden örnek veren araştırmacılar, bu buzulun 1961 ve 1991 yılları arasında yaklaşık 16 kilometre geri çekildiğini ve buzda da yaklaşık 300 metrelik incelme olduğunu belirtiyor. 2015'te yaşanan korkunç tsunaminin de gittikçe eriyen dağ buzullarının suya inmesiyle birlikte, dalgaların neredeyse 100 kilometre hızla harekete geçmesi üzerinden gerçekleşti. Araştırmacılar, bu olayı su dolu bir küvete bowling topu atılmasına benzetiyor.

O ağır bowling topu suya daldığı anda küvetin her tarafına su sıçratacaktır. Ancak su, küvetin kenarına çarptığında gidebileceği tek bir yer kalır: Yukarısı. Toplamda 183 metreye ulaşan dalga boyutunun da gerekçesi böyle açıklanabilir.