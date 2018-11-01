Bilim insanlarının toprakta bulduğu doğal bakteri sayesinde tüberküloz hastalığının tedavisinde çığır açacak değişmeler olabilir.

Doktorlar yıllardır tüberkülozla mücadele etmek için antibiyotikleri kullandılar. Ve sürekli olarak hastalığa sebep olan mikobakteri tüberküloz isimli mikrop cevap veriyordu. Rifamisin gibi mevcut ilaçlarla müdahale edildiğinde ise tedaviye dayanıklı hale geliyordu.

Rifamisine karşı dayanıklılık gittikçe artmakta ve tüberkülozla mücadele eden doktorlar için büyük bir sorun oluşturmakta. Ancak Rockefeller Üniversitesi'ndeki araştırma ekibinin yeni bir çalışmasına göre bir doğa bir çözüm sunmuş olabilir. Araştırmaya göre toprakta bulunan bir antibiyotik mutant mikobakteriyi yok edebilir.

Toprak problarını inceleyen ekip kanglemycin adında doğal bir antibiyotik keşfettiler. Analizler sonucu bu antibiyotiklerin rifamisine tepki vermeyen bakterilerle mücadele edebileceği de bulundu.

Topraktaki bakteriler birbirleriyle rekabet içindedirler. Bakteri türlerinin bu rekabeti kazanmalarının bir yolu ise doğal bir antibiyotik gibi davranan rifamisin gibi toksinler üretmektir. Hastanedeki bakteriler gibi topraktaki bakteriler de toksinlere dayanıklılık gösterebilecek şekilde mutasyonlar geçirirler. Ancak bu süre zarfında rakip bakterileri de mutasyona uğrayabilir ve kanglemycin gibi daha güçlü antibiyotikler üretebilirler.

Kanglemycin'in tüberkülozla mücadelede bir dönüm noktası olabileceği söyleniyor.