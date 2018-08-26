Yer Çekimi Dalgalarının Dünya'yı Yok Edebileceği Anlaşıldı

Bir araştırma üzerinde çalışan bilim insanları, yer çekimi dalgalarının kara delik oluşturarak Dünya'yı yok edebileceklerini fark ettiler.

Araştırmayı yürüten Princeton Üniversitesi'nden fizikçi Frans Pretorius ve Kanada'dan teorik fizik uzmanı William East, çalışmalar sonucunda olası bir felaket sonucunu paylaştılar. Şu anda korkulacak bir durum olmasa da, eğer fizikçiler çalışmalarında yanılmıyorlarsa yeterli büyüklükte iki yer çekimi dalgası arasındaki çarpışmanın, özel bir kara delik oluşturabileceğini keşfettiler.

Böyle bir kara deliğin oluşması halinde ise gezegenimiz ve insanlar adına sona gelindiği anlamına gelmektedir. Fizikçiler, yer çekimi dalgalarının birbiriyle çarpışmaları halinde neler olabileceğini merak etmiş ve çalışmalar sonucunda bir kara deliğe sebep olabileceği kanısına varmışlardır. Ancak bu oluşan kara deliklerin hepsinin dikkate alınacak kadar tehlikeli olmadıkları ifade edildi.

Normal olarak yerçekimsel dalgaların bu türden bir birleşimi, problemsiz bir şekilde tekilliklerin hızla yayılmasıyla gerçekleşir. Bizler için büyük bir felaket senaryosu olmayan bu rutin düzen içerisinde, gezegenimizi tehdit edebilecek unsurların olduğunu aktaran bilim insanlarının, konuya farklı bir yönden yaklaştıkları söylenmekte.

Genel kanı olarak diğer bilim insanları ise gezegenimizin tehlike altında olmadığını çünkü etrafımızda bu enerjiyi sağlayacak bir maddenin bulunmadığını dile getiriyorlar. Son zamanlarda ortaya çıkan ve kara deliklerin çökmesine neden olan kütleçekim dalgalarının bile, Dünya'ya ulaştıklarında sadece bir protonun ölçeğindeki alanı çözmeyi başarabildikleri aktarıldı. Yani sonuç olarak endişelenecek bir durumun olmadığı ve iki bilim insanının bir varsayımı dile getirdikleri belirtildi.