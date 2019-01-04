Dünya, Güneş'e En Yakın Olduğu Konumuna Geldi

Bilim insanlarına göre Dünya, 3 Ocak itibari ile yıldızımız Güneş'e en yakın olduğu konuma geldi. Bu tarihten itibaren Dünya, Temmuz ayına kadar Güneş'ten yavaş yavaş uzaklaşacak.

Yegane yuvamız olan Dünya, Güneş çevresindeki turunu yaklaşık 365 günde tamamlıyor. Fakat Dünya’nın yörüngesi eliptik bir şekle sahip olduğu için gezegen, yıl içinde Güneş’e yakınlaşıp uzaklaşıyor.

Bilim insanları tarafından yapılan açıklamaya göre Dünya, 3 Ocak günü yörüngesindeki perihelyon adı verilen ve Güneş’e en yakın konumuna gelmiş durumda. Bu konumdayken Dünya, Güneş’e 4 milyon 830 bin kilometre daha yakın pozisyonda oluyor.

Peki Dünya, Güneş’ten en uzak mesafede olduğu konumuna ne zaman ulaşıyor? Dünya, apheliyon adı verilen Güneş’ten en uzak olduğu konuma Temmuz ayı başlarında ulaşıyor. O halde neden yılın en soğuk günleri Ocak’ta, en sıcak günleri Temmuz’da yaşanıyor?

Hava sıcaklığı, Dünya’nın Güneş’e olan yakınlığı/uzaklığı ile değil, Dünya’nın eksen eğikliği ile ilgilidir. Temmuz ayında Güneş ışınları ‘kuzey yarım küreye’ daha dik geldiği için hava, Ocak ayına göre çok daha sıcak oluyor.