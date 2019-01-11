  • Dünyanın Manyetik Alanındaki Değişmeler Kafa Karıştırıyor

Bilim İnsanlarını Kuşkulandıran Olay: Dünya’nın Manyetik Alanı Düzensiz Hareket Ediyor

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Dünya’nın manyetik alanı sürekli olarak hareket halinde ancak son dönemdeki hareketleri oldukça düzensiz hale geldi. Bu durum bilim insanlarını oldukça şaşırtıyor.

Dünya’nın coğrafi kutupları olduğu gibi manyetik kutupları da var. Bu kutuplar ve dünya üzerindeki manyetik alan sürekli olarak değişim halinde. Bilim insanlarını şaşırtan ise manyetik hareketlerdeki düzensizlik ve kestirilemezlik.

Uzmanlar bile tam olarak ne olup bittiğinden emin değil. Dünya'nın kuzey manyetik kutbu Kanada’dan Sibirya’ya doğru hareket halinde. Nature dergisinde yayımlanan bir rapora göre bu hareketin sebebi, gezegenin çekirdeğinde derinlerde yaşanan hidromanyetik dalgalanmalar olabilir. Bir diğer alternatif ise çok hızlı hareket eden bir sıvı demir kütlesinin bu kaymadan sorumlu olabileceği.
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Uzmanların bildiği tek şey, Dünya'nın manyetik modelinin güncellenmesi gerektiği. Sorun şu ki bu haritanın güncellenmesi, ABD hükümeti kapalıyken mümkün değil. Dünya’nın manyetik haritasını çıkarma işi ABD’nin Ulusla Okyanus ve Atmosferik Yönetimi (NOAA) adlı organizasyona ait.

Bilim insanı James Friederich, GPS’in harika bir araç olmasına rağmen sadece konumunuzu bildirebildiğini söylüyor. Konumunuz, baktığınız yön gibi veriler ise manyetik haritadan geliyor. Savaş uçaklarından cep telefonundaki artırılmış gerçeklik uygulamalarına kadar her yerde manyetik haritalar kullanılıyor.
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Araştırmacılar, gezegenimizin manyetik haritasını düzenli olarak güncelliyor. Son güncelleme 2015 yılında yapıldı. Manyetik alan düzensizliklerinin yarattığı sorunların farkında olan bilim insanları, 2020 yılında yapılması planlanan bir sonraki güncellemeyi 2019 yılına çekmişti. Son üç yılın verileri kullanılarak oluşturulan bu ara güncellemenin çıkış tarihi 15 Ocak olacaktı ama 30 Ocak tarihine ertelenmek zorunda kaldı.
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Kaynak : https://futurism.com/the-byte/earths-north-pole-is-moving-in-a-way-thats-baffling-scientists
Etiketler: NOAA, abd hükümeti, Dünyanın manyetik modeli
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