Belirsiz zamanlarda geçen; alternatif ya da olası gelecek hikayelerinden bahseden bilim kurgu filmlerini ve dizilerini seviyorsanız, listemizde yer alan beş kitaba da mutlaka göz atmalısınız.

Bilim kurgu, biz her ne kadar bir edebi tür olarak değerlendirsek de aslında çağlar boyu insanlığın geleceğini şekillendirme aracı oldu. Geleceğin bilinmezliği karşısında kendini çaresiz hisseden insan, çözümü hayal kurmakta buldu, hayallerini kaleme aldığında ise ortaya şahane eserler çıktı. Tüm bu hayaller ise bir nevi yol gösterici oldu, belki de günümüzde ulaştığımız yere varmamızı sağladı.

Webtekno Kitaplık köşesine hoş geldiniz. Bu listemizde bilim kurgu edebiyatında kendine sağlam yer edinmiş beş kült romana yer verdik. Eğer "Bilim kurguyla aram çok iyi ama şimdiye kadar kitaplardan ziyade filmleri tercih etmiştim" diyenlerdenseniz, kitaplara göz gezdirerek kendinize müthiş bir okuma listesi oluşturabilirsiniz.

1. Dune - Frank Herbert:

Bilim kurgu edebiyatının en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Dune, çok uzak bir gelecekte geçen gezegenler arası bir hikayeye dayanıyor. Farklı gezegenlerde yaşayan türler arasında oluşan kaosu irdeleyen kitap, kurduğu sınırsız evren ve soluksuz okuyacağınız olay örgüsüyle; bilim kurgu türünde mutlaka okumanız gerekenler listesinde ilk sıralarda yer alıyor.

2. Dünyaya Orman Denir - Ursula K. Le Guin

Edebiyat tarihinin en önemli bilim kurgu - fantastik yazarlarından biri olan Ursula K. Le Guin'in 1972 senesinde yayınlanan kitabı "Dünyaya Orman Denir", günümüzde "kurgu" olmaktan çıkmak üzere olan; neredeyse gerçek hikayelerden biri haline geldi.

Dünyanın tüm doğal kaynaklarının sömürüldüğü ve yeryüzünün bir beton yığını halini aldığı "uzak" bir gelecekte geçen hikayede; insan, gözünü başka gezegenlere dikmiştir ve kolonileşme çalışmaları da çoktan başlamıştır. Uçsuz bucaksız ormanlarıyla yemyeşil bir gezegen olan; 27 ışık yılı uzaklıktaki Athshe, dünyanın ahşap ihtiyacını karşılamak için sömürülmektedir, yerlileri de köleleştirilmiştir. Ancak düzendeki çatlaklar çok geçmeden büyür ve insanlığın vahşi medeniyeti çürümeye başlar.

Kısa ancak etkileyici bir roman olan Dünyaya Orman Denir, bir çırpıda okuyacağınız; biraz huzursuz edici ama daha çok etkileyici olan başarılı bir roman.

3. İşte İnsan - Michael Moorcock:

Bilim kurguyu ve tarihi iç içe geçiren İşte İnsan, zaman yolculuklarına bakışınızı değiştirecek belki de en başarılı hikayelerden biri.

Yeni yapılmış bir zaman makinesini test etmek için gönüllü denek olan Glouger isimli karakterin, Hz. İsa'nın yaşadığı döneme seyahat edişi üzerine kurulu olan hikaye, bilim kurgunun tarihi anlatabilmek için ne kadar uygun bir tür olduğunu gözler önüne seriyor. Kitap aynı zamanda bu türün işinin yalnızca gelecekle ilgili olmadığını da kanıtlıyor.

4. Ben, Robot - Isaac Asimov:

Bilim kurgu edebiyatı dendiğinde akla ilk gelen isimlerden olan Isaac Asimov'un başarılı eseri 'Ben, Robot', yayınlandığı 1950 senesinden itibaren edebiyatın ve sinemanın robotlara dair bakışını en çok etkileyen kaynaklardan biri oldu.

İnsanlar ile robotlar arasında, uyulması gereken 'Üç Robot Yasası' vardır, ancak bu yasalara uyulmadığı anlar olur. Böyle anlarda ortaya çıkan krizler ise çözülmesi kolay durumlar değildir ve kitap boyunca bir cinayetin zanlısını arayan dedektif edasıyla krizleri çözmeniz gerekir. Bir robot psikoloğu ve iki mühendisin ana karakterler konumunda olduğu roman, bilim kurgu hayranlarının muhakkak okuması gereken en temel anlatılardan biri.

5. Cesur Yeni Dünya - Aldous Huxley:

26. yüzyılın İngiltere'sinde geçen ve en başarılı distopik bilim kurgulardan olan Cesur Yeni Dünya'da insanlık aile kavramını yok etmiş, laboratuvarlarda üretilen çocuklar sayesinde türünü devam ettirmeye başlamıştır. Aynı zamanda din, felsefe, sanat ve en önemlisi de duygular da yok edilmiş durumdadır ve geriye yalnızca karanlık bir dünya kalmıştır.

Distopik kitaplardan bahsedildiğinde akla ilk gelen eserlerden biri olan 1984'ten 17 sene önce yazılan ve kurulan benzer distopyaların da kaynağı kabul edilen Cesur Yeni Dünya, okumadıysanız mutlaka edinerek okumaya başlamanız gereken kitaplar listesinde ilk sırada diyebiliriz.

Not: 1984'ün listede yer almamasının sebebi, okunma oranları ve bilinirlik açısından listede yer alan tüm kitaplardan önde olmasıdır. Eğer okumadıysanız, onu da mutlaka okumanız gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Webtekno Kitaplık köşesiyle, farklı türlerden en iyi kitapları size önermeye devam edeceğiz. Keyifli okumalar dileriz.