Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, maske ve eldiven kullanımına dair hepimizi ilgilendiren önemli açıklamalarda ve uyarılarda bulundu. Yamanel aynı zamanda ne kadar daha maske takacağımıza dair de konuştu.

Koronavirüs salgınıyla birlikte günlük hayatımızın bir parçası haline gelen maskeler ve kullanımı konusunda tartışmalar bulunan eldivenler ile ilgili, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Levent Yamanel’den önemli açıklamalar geldi.

Maskeler uzun süre daha bizimle

Maskeleri ne kadar daha takacağımız sorusu şu an için hepimizin en çok yanıt aradığı soruların başında geliyor ve Yamanel’e göre bu yılın sonlarına kadar maske takmaya devam edeceğiz. Konuyla ilgili olarak “Virüsle mücadelenin iki basamağı var. Bir tedbir, iki tedavi. Tedbir basağımız çok güçlü oldu, halkımız tarafından iyi benimsendi ve alınması gereken tedbirleri uyguladık. Bu nedenle şu an iyi durumdayız. Ama bunu devam ettirirsek iyi durumumuz da devam eder. Eğer bu tedbirleri devam ettiremezsek vaka sayılarının arttığını görürüz. Bundan kurtulabilmemiz için global bir bağışıklığın olması gerekiyor. Bu da etkin bir tedavinin, etkin bir aşının bulunmasıyla mümkün olacak. Şu an çok ciddi aşı çalışmaları yapılıyor. Fakat aşı çalışmaları 1-1,5 sene sürüyor. Buna bağlı olarak en baştan beri süreci de hesaplarsak eğer bu yılın sonuna kadar maske takacağımızı öngörebiliriz” şeklinde konuşan Yamanel, salgının henüz ülkemizi de dünyayı da terk etmediğini, alınan tedbirlere şimdiye kadar uyulduğu için vaka sayılarının azaldığını ve bu iyi gidişatı korumanın tek yolunun da sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaktan geçtiğini belirtti.

Eldivenler risk oluşturuyor

Eldiven kullanımının riski artırdığını ve kontrollü kullanılmaması sonucunda tehlike arz ettiğini de ekleyen Yamanel bu konuda ise ”Eldiven taktıktan sonra yalancı bir özgüven oluşuyor ve ardından bu eldivenle kişi o hisle her yere dokunabiliyor ve böylece alınan mikropları her yere bulaştırma ihtimali de oluyor. Bu nedenle yalancı özgüveni oluşturmamak için eldiveni önermiyoruz. Sadece el hijyenini öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

Normalleşme dönemi ile birlikte yaşanan toplumsal ‘rahatlama’ sonrası tedbirlere uyulmayadığını ortaya koyan pek çok manzara ile karşılaşmıştık. Açıklanan son vaka sayıları ise yeniden yükselişe geçmiş durumda. Bu sebeple içinde bulunduğumuz dönemin ‘normalleşme’ değil ‘normalleşmeye çalışma süreci’ olduğunu unutmayarak hareket etmeli, tedbiri elden bırakmamalı; her biri tıbbi atık olan ve mutlaka titiz bir şekilde çöpe atılması gereken maskeleri kullandıktan sonra sokaklara atarak virüs tehlikesinin önünü daha da açmamalıyız.