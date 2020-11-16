Hacettepe Otomotiv Topluluğu tarafından düzenlenecek Bilim Söyleşileri etkinliği, Simge Fıstıkoğlu moderatörlüğü ve Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın katılımıyla 17 Kasım'da (yarın) YouTube'da gerçekleştirilecek.

2008 yılından beri öğrenciler için eğlenceli ve eğitici etkinlikler düzenleyen Hacettepe Otomotiv Topluluğu, devam eden pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek Bilim Söyleşileri etkinliğinde öğrenciler için yine hem eğitici hem de eğlenceli bir içerik sunmayı planlıyor.

17 Kasım Salı günü saat 17.00’de gerçekleşecek olan Bilim Söyleşileri etkinliğinde Prof. Dr. Ercüment OVALI, “Biyolojik Savaşta Acil AR-Ge Planlaması” konulu sunumunda ünlü televizyon sunucusu Simge FISTIKOĞLU moderatörlüğünde katılımcıların karşısında çıkacak. Ayrıca Prof. Dr. Ovalı, Türkiye’deki ve Dünya’daki aşı çalışmaları ilgili de bir konuşma yapacak.

Hem devam eden COVID-19 pandemisi hem de “Biyolojik Savaşta Acil AR-Ge Planlaması” konularında önemli konuşmaların gerçekleştirileceği Hacettepe Otomotiv Topluluğu - Bilim Söyleşileri etkinliğinin YouTube canlı yayınına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.