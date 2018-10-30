YouTube’daki sayısız kalitesiz içerikten sıkılıp, bilgi yüklü, kaliteli içerikleri arıyorsanız Webtekno Trendler sizin için burada. Son dönemde yayınlanmış, dizi özetlerinden, birbirinden boş içerikler yüzünden insanların karşısına çıkamamış 10 videoyu derledik.

YouTube, Türk kullanıcıların ortalama günde 2 saatten daha fazla vakit ayırdıkları bir mecra haline geldi. Pek çok video içeriği üreticisi, günden güne televizyonu yok eden bu mecrada artık daha kaliteli işlerin yayınlanması için ter döküyor.

Yine de emekten uzak ve yapmacık olan pek çok içerik, trendler listesini işgal ediyor. Faydalı bir içeriğin YouTube’da trendlere girebilmesi genellikle çok nadir gerçekleşen bir olay. Bu nedenle, Webtekno Trendler listesini seveceğinizi biliyoruz. Bu hafta da farklı konularda hazırlanmış, izlemesi keyifli videoları sizin için derledik.

Filipinler’deki Gizemli Bileziğin Sırrı / Coşkun Aral Anlatıyor / Araştırma:

Bir nesil Coşkun Aral’ı televizyonda yayınlanan Haberci programıyla tanıdı. Efsane gazeteci, dünyanın farklı köşelerindeki tehlikeli bölgelerde, dünyanın gündemine oturan haberler yapmıştı. Kariyerindeki en başarılı haberlerden birisine görüten ilginç bir anısını, bizzat Coşkun Aral'ın ağzından dinliyoruz.

Bırakmadılar Yaşayayım 2. Bölüm / 140Journos / Yaşam:

Bir önceki bölümde, 33 yıl haksız yere hapiste yatan Mehmet C.’nin öyküsüne tanık olmuştuk. Bu bölümde ise kendisinin özgür kalınca hayata nasıl uyum sağladığını, teknolojiye nasıl ayak uydurduğunu izliyoruz.

Geleceğin Kısa Tarihi / Barış Özcan / Bilim ve teknoloji:

Her ne kadar trendler listesine girse de Barış Özcan’ın bu videosunu listeye koymamak hakızlık olurdu. Kendisiyle önümüzdeki 245 yıl içerisinde gerçekleşmesi beklenen olaylara, gelişimlere yakından bakıyoruz.

Endüstri 4.0 ve dijital sanayi devrimi / CNN Türk - Teknoloji Her Yerde / Üretim:

CNN Türk’ün programı Teknoloji Her Yerde, son bölümünde sanayinin nasıl geliştiğini, üretim teknolojilerinin nasıl değişim geçirdiğini ele alıyor. Endüstri 4.0 ile birlikte gündeme gelen tartışmalar üzerine son derece açıklayıcı bir video olmuş.

Dünden Yarına Yerli Otomobil / OtoSeyir / Otomotiv:

Yerli otomobillerin eşsiz hikayesini ele alan OtoSeyir kanalı, son 50 yıldır yaşanan üretim macerasına yakından bakıyor.

Kara Şövalye uydusu efsanesi gerçek mi? / Ayhan Tarakcı / Uzay ve gizem:

1899 yılında Nikola Tesla tarafından keşfedildiği iddia edilen ve dünyamıza 13 bin yıl önce geldiği rivayet edilen Black Knight (Kara Şovalye) uydusu hakkındaki iddiaların derlendiği bu videoyla, günlük merak dozunuzu karşılayabilirsiniz.

2000'lerin en şaşırtıcı sona sahip 10 filmi / WatchMojo Türkiye / Sinema:

Son yıllarda vizyona giren, sonuyla tüm dünyada gündem yaratmış sinema şaheseri 10 filmin anlatıldığı video, izleyecek film bulamayanlar için bir rehber niteliği taşıyor.

Aşağıdaki içeriğimizde, yine aynı şekilde sonuyla şaşırtan 10 farklı filmi daha bulabilirsiniz:

İşlemciler üzerine ortaya atılan Moore Yasası nedir? / Ülke TV / Teknoloji:

İşlemcilerin gelişimi üzerine onlarca yıl önce ortaya atılan ve hala tartışılan bir bilimsel yasa olan Moore Yasası’nı merak edenlerin hoşuna gidecek bir video.

Evde kendi imkanlarınızla nasıl plastik üretirsiniz? / Basfi ile Deneysel Bilim / Bilim:

Kendi imkanlarınızla, ev ortamında bilimsel bir deney yaparak plastiğin hangi maddeleri içerdiğini, hangi yapıya sahip olduğunu anlayabilirsiniz.

Dünyanın en büyük nehri aslında gökyüzünde / It's Okay To Be Smart / Bilim:

Türkçe altyazılı olan bu videoda, dünyanın en büyük nehrine yakından bakıyoruz. Suların hareketi, atmosferdeki su döngüsü, yeryüzünün yaşam kaynağı olan okyanuslar hakkında oldukça bilgi yüklü bir içerik.