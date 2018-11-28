Bilimsel Araştırmalara Göre Lazerler 3D Baskıyı Geliştirecek

Clemson Üniversitesi araştırma projesinden çıkan sonuçlar, hepimizi sevindirecek türden.

Tek bir dolumla 1.000 kilometreden fazla yol alan otomobiller ve yeniden şarj edilmeden günlerce çalışabilen akıllı telefonlar görmek mümkün olabilir mi? Clemson Üniversitesi araştırma projesinin ortaya çıkardığı sonuçlar arasında bu olasılıklar da mevcut.

Jianhua Joshua Tong ve ekibi, enerji depolamanın bir yolu olarak elektriği hidrojene dönüştüren "protonik seramik elektrolizör yığınları" oluşturmak için, hızlı lazer işlemeyi içeren yeni bir üç boyutlu baskı tekniği üzerinde çalışıyor. Tong, yeni lazer üç boyutlu baskı tekniğinin, yüksek derecede sıkıştırılmış elektrolizörlerin üretim maliyetini ve zamanını azaltacağını üstelik bunu yaparken sadece üretim maliyetini yarıya indirmekle kalmayıp; aynı zamanda cihaz büyüklüğünü de bir dereceye kadar azaltabileceğini söyledi.

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında çalışan bilim insanı Tong, ABD Enerji Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Dairesi'nin 1.6 milyon dolarlık araştırmasına liderlik ediyor. Tong, araştırmacıların elektrolizörlerle başarılı olması halinde 3 boyutlu baskı tekniğinin diğer seramik ürünlere de uygulanabileceğini söyledi. Eğer bu gerçekleşirse, akıllı telefonlardaki bataryaların günlerce bitmemesini sağlayacak yüksek yoğunluklu piller üretilebilecek.

Tong'un projesi, ürünlerin üretim şeklini 3 boyutlu baskı kullanılarak değiştirebilecek büyük bir proje olarak göze çarpıyor. Bu teknikte, ürünler bir bilgisayarda tasarlanıyor ve katmanlar halinde basılıyor. Daha sonra katmanlar birbiri üzerine yığılıp ürünü oluşturuyor. Birçok yenilik getirebilecek bu yeni teknikle ilgili çalışmalar devam ediyor.