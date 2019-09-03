İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın UBER'e erişim yasağının getirilmesi için açmış olduğu davada bilirkişi raporu tamamlandı. Tamamlanan raporda UBER'in vergi kaçırmadığı ancak verdiği hizmetin haksız rekabete neden olabileceği ifade edildi.

Pek çok ülkede lüks otomobillerle yolcu taşıma hizmeti veren UBER, geçtiğimiz aylarda Türkiye'deki "UBER XL" hizmetini sonlandırma kararı aldı. Ancak bu hizmetin sonlandırılması, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından açılan davanın önüne geçmedi. Şimdiyse UBER'e erişim engeli getirilmesi için başlatılan bu davanın bilirkişi raporu hazırlandı.

Bilirkişi raporunda yer alan bilgilere göre UBER, hizmeti karşılığında devlete vergi veriyor ancak "UBER XL" hizmeti, D2 belgesiyle taşımacılık yaparak haksız rekabet koşullarının oluşmasına neden oluyor.

Ulaştırma ve Taşıma Uzmanı, Yazılım Uzmanı, Mali Müşavir, Ticaret Hukukçusu ve Vergi Uzmanı gibi kişilerin yer aldığı dört kişilik bir heyet tarafından oluşturulan bilirkişi raporuna göre UBER'in Türkiye'de resmi bir kanuni temsilcisi bulunmuyor. Ancak UBER TR, Hollanda merkezli UBER B.V.'den hem yolcu hem de sürücüler için teknoloji hizmeti alıyor. UBER B.V., Türkiye'de bir işyeri açmış durumda ve bu iş yerinden mali işlemleri yürütüyor. Bilirkişi raporunda yer alan bilgilere göre UBER, vergisini kuruşu kuruşuna ödemiş durumda.

Bilirkişi raporunda sarı taksilerle UBER'in verdiği hizmet arasında herhangi bir anlamlı fark tespit edilememiş durumda. Başka bir deyişle UBER'in özellikle de XL hizmetiyle sarı taksiler arasında herhangi bir fark görülememiş durumda. Ancak raporda, taksilerde de bulunan D2 belgesinin UBER'in XL hizmetinde kullanılmasının ilgili düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği ve iş şartlarına uymamak nedeniyle haksız rekabet oluşturduğu belirtiliyor.

Hazrılanan bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu ve artık son sözü hakimler söyleyecek.