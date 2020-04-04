Bill Gates, 7 Farklı COVID-19 Aşısı Testine Destek Veriyor

Bill Gates, vakfı aracılığıyla dünya çapında test edilen yedi farklı COVID-19 aşısına milyarlarca dolar harcayarak destek veriyor. Gates, her aşı testine tek tek destek vermek yerine yedi umut vaat eden aşıyı aynı anda destek vermeyi tercih ettiğini söyledi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şimdiye kadar 58.937 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı aşı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in kendisinin ve eşinin adına kurulan vakfın, dünya çapında umut vaat eden yedi farklı aşı denemesine milyarlarca dolarlık destek sağladığı belirtiliyor.

Perşembe günü Comedy Central’ın 'The Daily Show' isimli programında Trevor Noah'a konuk olan Gates, yeni koronavirüs ve ona karşı mücadele hakkında 22 dakikalık bir konuşma yaptı. Bill & Melinda Gates Foundation'ın aşı denemelerine birer birer destek vermek yerine, umut vaat eden yedi farklı aşı testinin yapıldığı fabrikaları aynı anda desteklediği belirtiliyor.

Birkaç milyar dolar boşa gidecek

Nihai olarak iki aşıyı seçecek olmalarına rağmen yedi denemeye parasal destek verdiklerini söyleyen Gates, bu sayede zaman kaybını önleyeceklerini savundu. Gates, bu nedenle seçilmeyecek aşılar için 'birkaç milyar doları' boşa harcayacaklarını da sözlerine ekledi. Gates, ekonomik açıdan bakıldığında, zaman kazanmak için birkaç milyar doları harcamanın, kaybedilecek trilyonlar olduğu göz önünde bulundurulduğu zaman, 'buna değer' olduğunu düşünüyor.

Gates "Her ayın önemi var" derken vakfın CEO'su Mark Suzman Bill & Melinde Gates Foundation bünyesinde yer alan COVID-19 Terapötik Hızlandırıcısının geçen hafta Washington Üniversitesi, Oxford Üniversitesi ve La Jolla İmmünoloji Enstitüsüne COVID-19 pandemisinin tedavisinde potansiyel sahibi immüno terapileri tespit etmelerine yardımcı olacak klinik denemeler için 20 milyon dolar bağışladığını açıkladı.

Bill & Melinda Gates Foundation daha önce de koronavirüsle mücadele için 100 milyon dolar bağışlamıştı. Yakın zamanda bir soru-cevap etkinliğine katılan Gates, ABD genelinde vaka sayıların azalmasının 10 hafta kadar sürebileceğini söyleyerek, “Vaka sayılara azalana kadar kimse normal çalışmasına devam edemez veya izolasyon konusunda rahat davranamaz” demişti.