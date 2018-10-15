BİM, Bu Hafta Uygun Fiyata Galaxy J7 Prime Satacak

Dönem dönem yaptığı akıllı telefon kampanyaları ile dikkat çeken BİM, şimdi de 1345 TL'ye Galaxy J7 Prime satacak.

BİM Aktüel listeleri yayınlandı ve 16-19 Ekim'de satışa sunulacak ürünler ortaya çıktı. 2016 yılında orta segment kullanıcılara yönelik piyasaya sürülen telefon, bugün alt seviyenin sağlam donanıma sahip cihazları arasında gösterilebilir.

Bu yıl sona ermeden oldukça ince çerçeveli 2019 versiyonunun da piyasaya sürüleceği konuşulan J7 Prime, BİM'de 1345 TL'ye satışa sunulacak.

Samsung J7 Prime Özellikleri

5.5 inç Gorilla Glass ekran (%73.3 ekran oranı)

Exynos 7870 Octacore işlemci

13MP arka kamera (1080p - 30FPS video kaydı), 8MP ön kamera

16 GB Depolama alanı (MicroSD ile 256 GB'a kadar destek)

3 GB Ram

Android 7.0 Nougat

3300 mAh sabit batarya

2 yıl Samsung Türkiye Garantisi ile satışa sunulacak olan ürün, 19 Ekim'den itibaren sınırlı sayıda ve her zaman olduğu gibi belirli mağazalarda satışa sunulacak. Ürünün BİM'in resmi sitesindeki sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.