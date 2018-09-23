Son zamanlarda getirdiği teknolojik ürünlerle BİM, hepimizin gönlünü fethediyor. BİM'in bu hafta getireceği teknolojik ürünler ise Razer Mouse ve Mousepad.

BİM, son aylarda en büyük rakibi A-101 ile beraber çeşitli teknolojik ürünleri rekabetçi fiyatlarla kullanıcılara sunuyor. Her hafta birbirinden ilginç teknolojik ürünlere rastladığımız BİM, 28 Eylül Cuma günü ise Razer Mouse ve Mousepad paketi satacak.

BİM'in 28 Eylül Cuma günü için hazırladığı Aktüel Ürünler Kataloğunda yer alan Razer ürünü

Razer Abyssus 2000 Oyuncu Mouse'u ve Goliathus Mousepad'i bir paket halinde 149 TL'ye satmaya hazırlanan BİM, oyuncuları oldukça memnun edecek gibi görünüyor. Her iki ele de uymasıyla öne çıkan Abyssus 2000, gerçek 2000 dpi sensörüyle de en iyi performansı vadediyor. Aynı zamanda mouse'un üzerinde 2 adet programlanabilir tuş bulunuyor.

Abyssus 2000'in yanında verilecek olan Goliathus Mousepad ise yüksek kalitesiyle dikkat çekiyor. Tüm hassaslık ayarları ve sensörler için optimize edilen mousepad, yoğun dokumalı bir yüzeye sahip. 28 Eylül Cuma günü satışa çıkacak olan bu paketi satın almak için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.