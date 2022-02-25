Mersin'de 3 Milyon TL'lik Kripto Madenciliği Operasyonu

Mersin'de yasadışı yollarla küçük bir kripto para madenciliği çiftliği kuran bir kişi, jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Suçüstü yakalanan şahsın adresinde, onlarca işlemci, ekran kartı, anakart ve madencilikte kullanılan hazır sistem bulundu.

Mersin'de bir vatandaşın kripto para madenciliği yapabilmek için tüm sınırları zorladığı ortaya çıktı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda suç üstü yakalanan vatandaşın adresinden, piyasaya değeri 3 milyon 89 bin TL'nin üzerinde olan kaçak madencilik ürünü yakalandı. Ele geçirilen mallara baktığımızda, yasadışı yollarla Türkiye'ye sokulan cihazların küçük bir çiftlik kurmaya yeteceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Jandarmanın yaptığı aramalar sonucunda 20 adet anakarta ek olarak 129 adet ekran kartı, 17 işlemci, 27 güç kaynağı, 149 adet riser bağlantı ekipmanı ve 20 adet de kullanıma hazır madencilik sistemi yakalandı. Bu ürünlerin bir tanesinin bile gümrük kaydı yoktu. Yani tüm sistem kaçaktı.

İşte jandarmanın ele geçirdiği ürünler

Edinilen bilgilere göre Türkiye'ye yasadışı yollarla sokulup para kazanmak için kullanılan cihazlar, operasyon sırasında aktif olarak kullanılıyordu. Jandarma, gözaltına aldığı şüpheliyi işlemlerini tamamlamak için komutanlığa götürdü. Soruşturmanın nasıl tamamlanacağı şimdilik bilinmiyor.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, ele geçirilen ürünlerin detaylarına yer verilmedi. Ancak yukarıdaki fotoğraftan, yurda yasadışı sokulan ekipmanların oldukça güçlü olduğu tahmininde bulunabiliriz. Öte yandan; bu sistemle madencilik yapan şahsın kaç para kazandığı da şu an için bilinmiyor.