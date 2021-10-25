Teknolojinin gelişmesiyle birlikte evlilik programlarının yerini sosyal medya platformları ve online flört siteleri aldı. Bazıları eğlence için bu sitelere üye olurken bazıları da hayatının aşkını arıyor. Bu arayış uğruna 9 bin doları gözden çıkartmaya razı olan Ian Cross, kendisine vaat edilen kadınları bulamayınca şirketle mahkemelik oldu.

Flört sitelerinde umduğunu bulamayan birçok romantik ruhlu insan vardır ama içlerinden bazıları var ki bu flört sitelerine romanlara konu olabilecek bir tutkuyla ve umutla yaklaşıyorlar. 29 yaşındaki ABD’li Ian Cross da aşkını bulmak için bedelini ödemeye razı olan bireylerden.

Colorado eyaletinin başkenti Denver’da yaşayan Ian Cross, The Denver Dating Co adlı flört platformunu işleten HMZ Group şirketinin temsilcilerinden biriyle Ocak ayında görüştüğünü söylüyor. Cross’un iddiasına göre kendisine 25-35 yaşları arasında çok sayıda bekar kadının siteye üye olduğu bilgisi veriliyor.

Flört sitesine üyelik için 9 bin dolar ödedi:

Yaptığı görüşmeden sonra Şubat ayında platforma üye olmaya karar veren Cross, siteye 9 bin 409 dolar ödeyerek kendine uygun partner aramaya koyuldu. Gel gör ki, Cross’un aradığı profile uygun yalnızca beş kadın üye bulunuyordu. Kendisine vaat edilen 25-35 yaş arası bekar kadınları bulamayan ve site yönetimi tarafından kandırıldığını iddia eden Cross, şirkete dava açtı.

Açtığı davada Cross, platformda sunulan hizmet kalitesi ve sitenin özellikleri hakkında kamuoyunda yanlış izlenim yaratmak için sahte profiller yaratıldığı iddiasında bulundu. Cross’un avukatı Eric Coakley, davası görülen konuyla ilgili şirketle iletişime geçtiklerini fakat ilk temastan sonra şirketin hiçbir şekilde iletişim kurmadığını belirtti.