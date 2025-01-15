Her Gün Bir Bardak Süt İçmenin Kanser Riskini Azalttığı Keşfedildi

Yeni bir araştırmaya göre her gün bir bardak süt içmek, özellikle bağırsak kanseri riskini %17 oranında azaltıyor.

Yeni bir araştırma, her gün içeceğiniz bir bardak sütün bağırsak kanseri riskini düşürme potansiyelini ortaya koyuyor.

Sadece Birleşik Krallık'ta her yıl yaklaşık 45.000 bağırsak kanseri vakası görülüyor ve dünya çapında bu sayı artmaya devam ediyor ancak uzmanlar, bu kanser türünün büyük ölçüde önlenebilir olduğunu keşfetti.

Daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek sigara, alkol, işlenmiş et tüketimi gibi risk faktörlerini azaltmak elbette önemli fakat bu çalışma, süt tüketiminin bağırsak kanseri riskini düşürmede oynadığı özel rolü gözler önüne seriyor.

Araştırmacılar, 542.000'den fazla kadının genetik verilerini analiz ederek, laktaz kalıcılığı adı verilen ve laktozu sindirme yeteneği ile ilişkili bir genetik özelliği inceledi. Bu veriler, katılımcıların süt tüketim alışkanlıkları ile birleştirildiğinde, günde ekstra bir bardak süt içmenin bağırsak kanseri riskini %17 oranında azalttığı görüldü.

Peki süt neden önemli?

Uzmanlar, sütün içerdiği bazı besin maddelerinin koruyucu etkilerinin altını çiziyor:

Kalsiyum : Zararlı maddelere bağlanarak bağırsak kanseri riskini azaltabilir.

: Zararlı maddelere bağlanarak bağırsak kanseri riskini azaltabilir. D Vitamini : Hücre büyümesini düzenleyerek kanser karşıtı etkiler sunabilir.

: Hücre büyümesini düzenleyerek kanser karşıtı etkiler sunabilir. Laktoz ve Bütirat Üretimi : Faydalı bağırsak bakterilerinin büyümesini teşvik edebilir.

: Faydalı bağırsak bakterilerinin büyümesini teşvik edebilir. Konjuge Linoleik Asit: Kanser karşıtı özelliklere sahip bir yağ asidini içeriyor.

Elbette herkes için süt tüketimi faydalı olmayabilir. Laktoz intoleransı, süt alerjisi veya özel diyet gereksinimleri olan kişiler, süt tüketimine yönelik plan yapmadan önce doktorlarına danışmalıdır.