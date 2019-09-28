Google Asistan'ın Çökme Sorunlarına Geçici Bir Çözüm Önerisi

Bazı Android kullanıcıları, son birkaç gün içinde Google Asistan’la ilgili Google’ın henüz düzeltemediği çökme sorunları olduğunu bildiriyorlar. Bunun için geçici bir çözüm önerisi de sunuldu.

Google Asistan, 2018’den bu yana sık sık çökme sorunu yaşadı. Çökme sorunları şu an da devam ediyor. Son üç gün ve özellikle son 24 saat içinde sorun yaşayan kullanıcılar onlarca rapor gönderdi.

Bu sorunda, uygulama arka planda çalışmayı durdururken sürekli olarak bir çökme mesajı görünüyor. Kullanıcı asistanı “Hey Google” kelimesi veya bir tuşa basılmasıyla tetiklendiğinde program kilitleniyor.

Cihaza özgü bir problem değil

Google Asistan'ın çökmesine neden olan ne olursa olsun, cihaza özgü görünmüyor. Pixel cihazlarından, Galaxy Note 10+, Xiaomi Mi 9, Galaxy S10e ve diğer cihazlardan da aynı soruna sahip raporları görüyoruz. Google uygulamasının birden çok sürümünün etkilendiğinin görünmesi nedeniyle sunucu tarafında bir sorun olduğunu tahmin ediyoruz.

Bir kullanıcı, soruna geçici bir çözüm buldu

Google bir düzeltme üzerinde çalışırken, bir kullanıcı ayarlar menüsünde Google uygulamasının önbelleğini ve deposunu temizlemenin ve uygulamayı yeniden açtıktan sonra “Başlangıç” eğitimini atlamanın en azından geçici olarak sorunu çözdüğünü söylüyor.