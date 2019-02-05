NASA: Ay, Dünya'dan Gelen Parçalardan Oluştu

NASA'nın Ay'ın oluşumu hakkındaki çalışmalarından birinin sonuçları, Ay'ın Theia isimli gök cisminden meydana geldiği fikrinin yanlış olduğunu ortaya koydu. Dünya'nın uydusu Ay'ın nasıl oluştuğu hakkında bazı detaylara değinen araştırmayı, gelin birlikte inceleyelim.

Ay'ın oluşumunu açıklayan Dev Çarpışma Teorisi'ne göre günümüzden 4,5 milyar yıl önce Mars büyüklüğündeki Theia adındaki gezegen, Dünya ile çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle etrafa saçılan parçalar, zamanla kütle çekim kuvvetinin etkisiyle Ay'ı oluşturdu.

Günümüzde bu teorinin açıkladığı olay, Ay-Dünya sisteminin oluşabilmesinin tek yolu olarak görülüyor. Birçok uzay bilimci tarafından kabul görse de Dev Çarpışma Teorisi'nin cevaplayamadığı bazı sorular bulunuyor. Bunların başında ise Theia isimli gök cismine ne olduğu geliyor.

Dev Çarpışma Teorisi, Ay'ın temelde Theia'dan gelen madderden oluştuğunu iddia eder. Fakat yapılan araştırmalar, bu fikri değiştirebilecek sonuçları ortaya çıkardı. NASA'nın Astromateryal İnceleme ve Araştırma Bilimi Bölümü'nde görev yapan gezegen bilimci Kevin Righter, Dünya ve Ay üzerindeki 14 farklı elementin yoğunluklarını incelemeye aldı ve Ay'daki elementlerin yoğunluklarının büyük oranda Dünya ile aynı olduğunu keşfetti.

Ay'ın temelde Dünya'dan gelen parçalardan oluştuğu anlamına gelen bu keşif, Dev Çarpışma Teorisi'nin yeniden gözden geçirilmesine yol açacak. Oluşturduğu modeli Apollo astronotlarının Dünya'ya getirdiği Ay kayaları ile karşılaştıran Righter 14 elementten 9'uyla büyük oranda eşleşme olduğunu söylüyor.

Yapılan bu araştırma Dev Çarpışma Teorisi'nin tamamen yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Dev Çarpışma Teorisi, hala Ay'ın oluşumunu geniş çapta açıklayabilen tek teori olma özelliğini taşıyor. Fakat gelecekte yapılacak gözlemler ve bilimsel araştırmalar, bunu değiştirebilir.