Bir PS4 Kullanıcısı PSN Üzerinden Kokain Satmakla Suçlanıyor

ABD'nin Missouri eyaletinde bir adam, oyun konsollarının sıklıkla gözden kaçan bir yönünü aydınlatıyor. PS4 kullanıcısı, PSN hizmetleri ve oyun içi sohbet aracılığıyla yüksek miktarlarda kokain satmakla suçlanıyor.

Geçtiğimiz ay Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Sony ile temasa geçti ve kilogram başına 34.000 dolardan kokain satmak için PlayStation Network'ü kullandığı iddia edilen Curtis "Dola" Alexander adlı PlayStation 4 kullanıcısı hakkında bilgi istedi. Gelen bilgilere göre talep, 22 Ekim'de yayımlanan bir arama emriyle verildi.

FBI ajanları, Alexander'ın kilogram düzeyinde kokain satışına karıştığını iddia etti. Sony'den, PSN'de Speedola20 olarak yer alan Curtis Alexander ile ilgili tüm ayrıntılar istendi. FBI'a yakın bir kaynak, ajanların PS4'ün mesajlaşma istemcisi aracılığıyla yaklaşık 100 gram kokain satın almaya çalıştığı bildirdi. Oyun içi sesli iletişimin yazılı sohbetten daha güvenli olduğuna inanan Curtis, alışverişin oyun sırasında devam etmesini istedi.

Arama emri sonucu Sony'den uygulama kullanımı, oynanış veya sistem videosu, ses, ilerleme, kullanım, performans ve cihaz kullanımı gibi ağ bağlantılı yazılım verileri, hizmetler veya indirilen ve görüntülenen içerikler gibi otomatik olarak toplanan bilgiler talep edildi. FBI, bu bilgileri Curtis'in hangi oyunları oynadığını belirlemek ve uyuşturucu anlaşmasına dair oyun içinde ek kanıtlar elde etmek için kullanacak.

Alexander'ın, alıcılarla hangi oyunu oynadığı ya da Sony'nin FBI'ın talebine cevap verip vermediği hakkında herhangi bir bilgi yok. Ancak, FBI konuşmaları metin olarak elinde tutuyor.