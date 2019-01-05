Mars Group, ABD Yapımlarının Daha Fazla İzlenmesini İstiyor

Mars Group ve yapım şirketleri arasındaki tartışmaya sinema eleştirmenlerinde de yorumlar gelmeye devam ediyor. Son olarak eleştirmen Tunca Arslan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla Mars Group'u eleştirdi.

Film yapımcıları, salon işlemecisi Mars Group'u filmlerden elde edilen gelirleri kısarak, kendi kârını ön planda tutmak için filmden çok mısır ve içecek satarak bilet fiyatlarını arttırmakla suçluyordu. Mars Group ise kampanya yapmanın çok doğal olduğunu söyleyerek kendini savunuyordu. Sosyal medyada Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar gibi isimlerin de olaya dahil olmasıyla tartışma iyice büyümüştü.

Farklı çevrelerden gelen yorumların ardından sinema eleştirmenleri de tartışmaya dahil oldu. Sinema eleştirmeni Tunca Arslan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, öncelikle 2018'de en çok izlenen filmlere değindi. En çok izlenen 5 filmin 4'ünün işletmeciliğini Mars Group'un yaptığını söyleyen Arslan, Mars Group'un bu tartışmayı devam ettirmesi halinde zararlı çıkacağını söyledi.

Bir başka mesajında ise Mars Group'un bu tartışmalardaki inadının nedenini açıkladı. Mars Group CEO'sunun tartışmalar boyunca Güney Kore'yi örnek olarak göstermesinin yanlış olduğunu söyleyen Arslan, Güney Kore'de ABD yapımlarının yerli yapımlara göre daha fazla izlendiğini, fakat Türkiye'de bu durumun tam tersi olduğunu söyledi. Tunca Arslan, Mars Group'u Türkiye'deki bu durumu değiştirmekle suçladı.

Mars Group ve yapım şirketleri arasındaki tartışma önümüzdeki günlerde nasıl sonuçlanacak bunu hep birlikte göreceğiz. Sizin bu konudaki fikirlerinizi yorumlarda bekliyoruz.