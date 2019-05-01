Bir Tarantulanın Kabuk Değişimini Gösteren Ürkütücü Video

Bir tarantulanın 6 saat süren kabuk değiştirme işlemini kaydeden araştırmacılar, ürkütücü bir video oluşturmayı başardı.

Doğada bulunan pek çok canlının birbirlerinden inanılmaz derecede farklı yapıları var. Eklembacaklılar ailesine ait olan ve böcek olmayan bir örümcek olan tarantulalar, iri boyutları ve tüylü siyah yapılarıyla biliniyorlar. Bu canlıların bir dış iskeleti bulunuyor.

Dış iskeletler canlıların iç organlarını dış etmenlerden korur, avcılara karşı daha dayanıklı olmalarını sağlar ve oldukça sert yapılar olarak dikkat çekerler. Canlının büyümesi için hayatının bir bölümünde bu iskeletin içinden çıkması, yeni ve daha büyük bir kabuk oluşturması gerekir.

Bir tarantula kabuk değiştirmeden önce farklı değişimlerden de geçer. Örneğin örümceğin karın kısmı genişler ve altındaki deri pembemsi renkten siyaha döner. Daha sonra da tarantulanın yeni dış iskeleti oluşur. Bu iskeletin oluşma süreci birkaç gün sürebilir. Bu süreçte hayvan avcılara ve dış etmenlere karşı korumasız durumda kalır.

Süreç başlamadan önce yemek yemeyi bırakan hayvan, iki hafta boyunca sabit olarak kalıyor. Kabuktan kurtulamaması halinde örümcek muhtemelen ölüyor. Pek çok canlı, enerjisini geri kazanmak için dış kabuğunu yiyor. Tarantulalar ise kullarla kaplı dış iskeletlerini yiyemiyor.

Tarantulanın yaşadığı bu sürece ait hazırlanan videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.