Spider-Man İzlemek, Örümcek Fobisini Yenmeye Yardım Ediyor

Ariel ve Bar-Ilan Üniversitesindeki araştırmacılar, Örümcek Adam izlemenin örümcek fobisini yenmek için bir tedavi yöntemi olabileceğini keşfettiler. Benzer şekilde Ant-Man izlemek de karınca korkusunu gidermeye yardımcı olabilir.

Araknofobi olarak adlandırılan örümcek korkusundan dünyanın %18’i muzdarip durumda. Ariel ve Bar-Ilan Üniversitesinden araştırmacılar, bu korkuyu yenmek için alışılagelmemiş bir tedavi yöntemi bulduklarını söylüyorlar.

Araştırma boyunca bu sonuca ulaşabilmek için örümcekten korkan 424 kişiye Örümcek Adam 2’den bir sahne izletildi. Karıncadan korkan katılımcılara ise Ant-Man’den bir kesit izletildi. Şaşırtıcı bir şekilde filmi sadece 7 saniye izlemek, katılımcıların korku belirtilerini %20 azalttı. Katılımcılara, sahneyi izledikten sonra örümceklere olan bakış açılarında bir değişiklik olup olmadığı sorulduğundaysa örümceklere olan korkularında bir değişiklik olmadığını belirttiler.

Araştırmacılara göre katılımcılardaki bu etkiyi süper kahraman filmleri değil; örümcek ve karınca görüntülerine maruz kalmaları sağlıyor. İnsanlar korktukları varlıkların görüntülerine maruz bırakıldıkça onlardan daha az korkuyorlar. Araştırmacılar, bu bulguların araknofobi için yeni tedavilerin ortaya çıkmasına yardımcı olabileceğini düşünüyorlar.

Bildiğimiz gibi bu hafta Avengers: Endgame vizyona giriyor. Bu bulgular, örümcek korkusu olan herhangi bir arkadaşınızı sinemaya sürüklemek için mükemmel bir bahane olabilir.