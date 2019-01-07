Birden Fazla Gezegende Yaşayan Bir Uygarlıkta Zaman Ölçümü

İnsanlık olarak başka gezegenlere yayılıp koloniler oluşturmanın eşiğindeyiz. Burada bir sorun var: Farklı gezegenlerde yaşamaya başladığımızda takvim işini nasıl çözeceğiz?

İnsanlık olarak her zaman yeni yaşam alanları arayan bir tür olduğumuz bir gerçek. Farklı bölgeleri tek bir birlik içerisinde yönetmeye başladığımızdan bu yana da sistemlerimizi buna göre ayarladık. Farklı saat dilimleri, farklı dönenceler ve farklı bölgeler için birliği sağlamak kolaydı. Gezegenlerin dönüş sürelerinin, yılların ve mevsimlerin aynı olmadığı iki ortamda ise neyi kullanacağımız önemli bir sorun.

Örnek vermek gerekirse bir Mars yılı, 687 Dünya günü sürer. Yani bizim takvimimizin neredeyse iki katıdır. Üstelik Mars’ın günü, Dünya’nın bir gününden yaklaşık 40 dakika daha uzundur. Buradaki gün ve mevsim döngüsünü orada kullanamayız yani. Bu en yakın hedefimiz, ya Venüs’e gitseydik? Orada işler hepten karışıyor.

Bir defa 1 Venüs günü 1 Venüs yılından daha uzun. O yüzden de bizim zamanı ölçmek ve değerlendirmek için bağımsız bir kaynağa ihtiyacımız var.

Günlerin sürelerinin bile farklı olduğu bir ortamda zamanı ölçmek için neyi kullanabileceğimize dair birkaç fikir var. Bunlardan ilki, atomik saatler. Sezyum atomun enerji salınımı kullanılarak zaman ölçümü yapılmasını sağlayan bu cihazlar ve kendi atomik saatini taşıyan GPS cihazları sayesinde zamanı her zaman eşitlemek ve çok az bir sapmayla uzun süre bir saati kullanmak mümkün.

Evrende aslında tam olarak olmasa da atomik saat gibi çalışan gök cisimleri var. Bunlara kısaca Pulsar adı veriliyor. Özünde nötron yıldızı olan pulsarlar çok yoğundur, kendi eksenleri etrafında çok hızlı dönerler ve sürekli olarak etraflarına eşit aralıklarla enerji dalgaları yayarlar.

NASA gibi kurumlar da Pulsar’ları uzayda GPS gibi kullanmayı amaçlamakta. Yaptıkları çalışmaların sonucunda da uzay araçlarının konum tayinleri için yapılan çalışmalar şu anda devam ediyor. Bu çalışmalara NSICE, yani nötron yıldızı iç yapısı kaşifi projesi de dahil. Ayrıca bu gök cisimlerini kullanarak zaman tayini yapmanın mümkün olduğunu gösteren çalışmalar da var.

Sonuç olarak insanlık gelecekte pulsarlar ve atomik saatleri kullanarak, evrensel bir zaman ölçme sistemi oluşturabilir. Uzay uygarlığı olmanın temel gereksinimlerinden birisi de bu.