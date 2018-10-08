Bir YouTuber, Fan Boy Takipçilerini Ağır Trolledi

YouTuber Jonathan Morrison, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği sosyal deney ile hem takipçilerini trolledi hem de fan boyluğun bireyleri ne kadar ön yargılı yaptığını gösteren bir sosyal deney gerçekleştirdi.

Pek çok akıllı telefon kullanıcısı nedeni anlaşılamaz şekilde kullandığı akıllı telefon markasının ‘fan boyu’ olabiliyor. Ancak sırf bir ürüne para verdiğiniz için onun fan boyu olmak zaman zaman körleşmenize, ön yargılı bir karakterinizin olmasına neden olabilir. Nasıl mı? Bunun yanıtını Jonathan Morrison veriyor.

Twitter hesabı üzerinden bir fotoğraf paylaşan Jonathan Morrison, gönderinin açıklama kısmına ise fotoğrafın Google Pixel 2’nin portre modu ile çekildiğini yazdı. Bu paylaşım başta Pixel kullanıcıları olmak üzere neredeyse tüm Android kullanıcılarını heyecanlandırdı ve bir anda Pixel 2’nin ön kamerası övülmeye, iPhone Xs’in ön kamerası ise yerilmeye başlandı.

Ancak gerçek şu ki Morrison, bu paylaşımı yalnızca fan boyluğun ön yargılı düşünmeyi nasıl tetiklediğini göstermek için yapmıştı. Zira söz konusu fotoğraf, ‘En iyi portre modu’na sahip olduğu söylenen Pixel 2 ile değil gereksiz abartıldığı düşünülen iPhone Xs Max ile çekilmişti. Bir başka deyişle Android kullanıcıları, kamerasının fazla abartıldığını iddia ettikleri iPhone Xs Max’in en iyi portre moduna sahip olduğunu kabul etmiş oldular.

Belki de gerçekten en iyi kamera iPhone Xs Max’tedir ya da belki de Pixel 2, diğer tüm amiral gemilerinden daha iyi fotoğraf çekiyordur. Buradaki asıl mesele hangi telefonun en iyi kameraya sahip olduğu değil, fan boyların hangi telefonun daha iyi olduğuna telefonları kıyaslamadan karar veriyor olmaları. Jonathan Morrison’ın takipçilerini tollediği gönderiye yukarıdaki bağlantıdan, konuyu açıkladığı videosuna ise aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.