  • Luca Todesco Adlı Yazılımcı, iPhone Xs Max'e Jailbreak Yaptı

Luca Todesco Adlı Yazılımcı, iPhone Xs Max'e Jailbreak Yapmayı Başardı

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Apple'ın çiçeği burnunda amiral gemisi iPhone Xs Max için jailbreak yolda. Luca Todesco'nun yaptığı paylaşım da bunu doğruluyor.

Güvenlik araştırmacısı ve yazılımcı Luca Todesco, iPhone Xs Max'e jailbreak yazılımı yüklemeyi başardı. Daha önce iOS 10 için geliştirdiği Yalu jailbreak aracı sayesinde popülerlik kazanan Todesco, yeteneklerini şimdi de iPhone Xs Max'te gösterdi.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla iPhone Xs Max'i 'hacklediğini' söyleyen Todesco, Apple'ın en güçlü işlemcisi A12 Bionic'in tamamen kırılamaz olmadığını bizlere göstermiş oldu. Hacklediği iPhone Xs Max'i stock halde kullanan, yani cihaza herhangi bir modifikasyon yapmadığını belirten yazılımcı, geliştirme sürecine devam ediyor.
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Yeni nesil iPhone'lar için jailbreak'i mümkün kılmaya çalışan tek kişi Luca Todesco değil. Pangu, iOS 12'li iPhone Xs için jailbreak çalışmalarını sürdürürken; KeenLab ise iOS 12'li iPhone X üzerinde bu çalışmalarını sürdürüyor.

Tüm bu çalışmalar, Apple'ın kullanıcılara sunduğu iOS 12'nin ve A12 Bionic işlemcisinin jailbreak'e karşı tamamen korumalı olmadığını açığa çıkarmış oldu. Son yıllarda jailbreak çalışmaları ciddi derecede hız kaybetmiş olsa da geliştiriciler bu desteği kesmemekte ısrarcı gibi görünüyor.
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Kaynak : https://www.idownloadblog.com/2018/10/07/luca-todesco-has-jailbroken-the-iphone-xs-max/
Etiketler: jailbreak, iOS 12, iphone xs max
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