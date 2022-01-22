Bitcoin yılın en kötü başlangıcını yaparak yüzde 16.8'e kadar değer kaybı yaşadı. Bununla birlikte diğer kripto paralar da düşüş yaşamaya devam ediyor. 2022'ye yeni başladığımız bu dönemde bitcoin piyasasına senenin başında girenler oldukça yüksek değer kaybı yaşadı.

Günümüzde artık bitcoin piyasasına girmeyenler bile kripto paralar konuşuyor. Kripto paralar birçok ülkede yasal; hatta bazı ülkeler resmi para birimi olarak kripto para kullanmaya başladı. Bunlar olurken ise kripto para birimleri oldukça büyük bir değer kaybı yaşamaya devam ediyor.

Geleceğin para birimi olarak gösterilen bitcoin geçen hafta düşmeye devam ederek yüzde 16.8’e kadar değer kaybetti. Diğer kripto paralar da büyük kayıplar yaşadı ve Ethereum yüzde 25lik bir düşüş yaşadı. Bitcoin tarihindeki yılın en kötü başlangıcını yaptı. Kasım ayında neredeyse 68.000 dolarlık rekor seviyeye ulaşan bitcoin şimdi ise 36.000 doların altında.

Bitcoin sadece 1 haftada 8.000 dolar değer kaybı yaşadı

Bitcoin’in fiyatı geçtiğimiz hafta da büyük bir düşüş yaşadı. Perşembe gecesi 43.000 dolardan Cuma günü yaklaşık 38.500 dolara kadar düştü. Bu düşüş Cumartesi sabahı daha da artarak devam etti ve bitcoin 35.140 dolarları gördü. Şu anda ise 35-36 bin dolar arasında seyrediyor.

Yılın başında bitcoin piyasasına giren herkes üç hafta içinde kripto parasının değerinin yüzde 23’ünden fazlasını kaybetti. Bu düşüşü devam eder ve yere çakılıp 0 doları görürse ne olacağı ile ilgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

Sanıyoruz bu sefer Elon Musk’ın bu işte bir parmağı yok ancak bitcoin düşmeye devam edecek gibi görünüyor. Yılın başında bitcoin alacak parası olmayanlar olarak kendimizi şanslı hissetmeliyiz belki de. Peki siz bitcoin piyasasının bu düşüşüyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında buluşalım.