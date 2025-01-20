Bitcoin, Bir Kez Daha Rekor Kırdı!

Bitcoin, bir kez daha tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Lider kripto para birimi 109 bin doları aştı.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son zamanlarda en iyi dönemlerinden birini geçiriyordu. Öyle ki yakın zamanda bir rekora imza atarak 100 bin dolar barajını aştığını görmüştük. O günden beri de inişli çıkışlı bir şekilde ilerliyordu.

Hatta geçen haftalarda 93 bin dolar seviyelerine kadar inmişti. Ancak bugün yeniden toparlandı ve bir kez daha tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

109 bin doları geçti

CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin, bu sabah saatlerinde 109 bin 114 dolar seviyesine yükselerek kendi rekorunu yeniden kırdı ve şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaşmayı başardı. Kripto para birimi, bu haberin yazıldığı sırada 108.648 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin’in yükselişi, kripto paralara olumlu bakmasıyla bilinen Donald Trump’ın kasımda yeniden ABD başkanlığına seçilmesiyle başlamıştı. Trump, bugün de resmen yemin ederek görevine başlayacak. Bitcoin’in tekrar rekor kırmasının nedeninin bu olduğunu tahmin edebiliriz.