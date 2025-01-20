Donald Trump'ın kripto para birimi, gece saatlerinde çok büyük düşüş yaşadı. 30 dakikada %60'a yakın oranda değer kaybetti.

ABD’nin bugün yeniden başına geçecek Donald Trump, geçtiğimiz günlerde hiç kimsenin beklemediği bir hamle yapmıştı. Trump, “OFFICIAL TRUMP” ismi verilen kendi kripto para birimini piyasaya sürmüştü. Bu memecoin, son birkaç gündür inanılmaz yükselerek ortalığı kasıp kavuruyordu.

Ancak her memecoin’de olduğu gibi TRUMP coin’de de büyük yükselmeler kadar büyük düşüşler de yaşandı. Öyle ki kripto para birimi, gece saatlerinde çok kısa sürede %60 civarı değer kaybetti.

32 dolara kadar geriledi

74-75 dolar seviyelerine kadar çıkan TRUMP coin, 30-60 dakikalık bir süreçte %60’a yaklaşan oranda düşerek 32 dolar seviyelerine kadar geriledi ve 43 milyar doların kaybolmasına neden oldu. Bu durum, birçok insanın para kaybetmesine neden oldu.

Ancak kripto para birimi, gece boyunca biraz kendini toparlayabildi ve 50 dolar seviyelerine kadar yeniden yükseldi. Bu haberin yazıldığı sıralarda 53,40 dolardan işlem görüyor.

TRUMP coin’deki düşüş, Donald Trump’ın karısının da kripto para çıkarmasının ardından geldi. Öyle ki Melania Trump, Melania Meme isimli ayrı bir memecoin çıkardı. Herkes bu yeni kripto para birimine akın ederken TRUMP coin’de bu düşüş yaşandı.