Bitcoin'in Tüketttiği Elektrik, Bilim İnsanlarını Korkutuyor

Bitcoin, varlığına devam edebilmek ve işlevsel kalabilmek için elektriğe ihtiyaç duyan bir ticaret aracı. Elektrik demişken, öyle böyle değil, çok büyük miktarda. Zaten sorun da bu.

Bitcoin madenciliğinin yapılabilmesi için elektrik kullanılması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bu durum, bilim insanlarına göre dünyanın sonunu getirebilir.

Hawaii Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptıkları araştırmaya göre dijital para, çok yüksek enerji tüketiyor. Öyle ki, bu popülerleşmesinin devamı halinde 2048 yılında dünyanın iki derece daha ısınmasına sebep olacak.

Bitcoin'in verimliliği konusunda açıklanan son olumsuz rapor bu, ancak kesinlikle ilki değil. Daha önce de tek bir Bitcoin transferinin, bir evin bir haftalık elektrik tüketimi kadar tüketime sebep olduğu iddia edilmişti. Çevre yayınlarından olan Grist'te ise Bitcoin'in, fosil yakıtlardan uzaklaşma konusundaki çabaları azalttığını söyledi.

Bitcoin son dönemde suçlamalara maruz kalan tek kripto para değil. Monero madenlemek için zararlı yazılımlar kullanan hackerler sebebiyle de pek çok kişi problem yaşamıştı. Bitcoin'in sorunu ise çok popüler olması.

Çok fazla elektrik tüketen ve ufak miktarlar için dahi büyük miktarda enerji harcayan Bitcoin şu anda kıyametin sebebi değil, ancak popülerliği arttıkça daha çok kullanılacak. Bu nedenle de tüketim katlanarak artacak. Artan tüketim de 2048'e kadar iki dereceden fazla ısınmanın sebebi olacak.