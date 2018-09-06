Bitcoin’in Yaşadığı Açıklanamaz Düşüşlerin En Büyük Nedeni

Yaklaşık 1 milyar dolar değerinde Bitcoin’e sahip olan gizemli bir “balina” yatırımcı, 4 yıl sonra yeniden aktif oldu. Bu durum -yatırım miktarı çok büyük olduğu için- piyasayı nasıl etkiler? Balinalarla tanışın.

Reddit üzerinde yayınlanan yeni bir yazıya göre, yaklaşık 1 milyar dolarlık Bitcoin yatırımını elinde bulunduran cüzdana sahip balina yatırımcı, 4 yıl sonra yeniden aktif oldu. Yatırımcının elindeki Bitcoinler, piyasanın geneli için oldukça önemli bir rezerv anlamına geliyor.

Balina terimi, adından da anlaşılacağı üzere çok miktarda yatırım yapan kripto para yatırımcılarını açıklıyor. 1 milyar dolara yakın değere sahip olan Bitcoin yatırımcıları, balina yatırımcılar olarak biliniyorlar. 5 Eylül’den bu yana kaydedilen düşüş dalgasıyla irili ufaklı çok sayıda yatırımcı, piyasanın gidişatına yönelik endişe içerisinde girdi. Düşüşün kaynağı tam olarak açıklanabilmiş değildi.

Balina yatırımcılar, genelde pazardaki açıklanamayan dalgalanmalar için suçlanırlar. Çünkü ellerindeki miktarlar büyüktür ve piyasa değerlerini doğrudan etkileyen dev yatırım işlemleri yaparlar. Uzmanlar, sürekli olarak büyük Bitcoin balinalarının spekülasyonlar yaratarak piyasayı kullanmak istediklerinden bahsediyorlar.

Balinaların en büyük stratejisi: Durulama ve tekrarlama

Bitcoin.com’a göre balina yatırımcılar, genelde bu stratejiyi kullanarak servetlerini katlıyorlar. Bir döngü şeklinde uygulanan bu strateji, daha küçük yatırımcıların arzını etkileyerek piyasaya para çekmeye yarıyor. Aslında bakarsanız genel ticaret stratejilerinden birisi uygulanıyor. Balinaları sadece bireysel yatırımcı olarak değil, şirketler olarak da düşünmek gerek. Balina yatırımcısı, tek bir kimlik üzerinde olmayabilir. Sonuçta her şey bir cüzdan şifresinden ibaret.

Durulama ticareti, aslında çok sayıda piyasada kullanılıyor. Eğer bir Bitcoin balinası iseniz, doğru zamanda uygularsanız etkili olabilir. Çok sayıda işletme sahibi, yatırımcı ya da tüccar, zaman zaman bir paniğe neden olabilecek kadar fazla Bitcoin satmaya başlar. Bu Bitcoinler, piyasa fiyatının altında satılır. Küçük çaplı tüccarlar da paniğe kapılarak daha fazla düşüş yaşanmadan rezervlerini satarlar.

Bu sırada balina yatırımcı beklemede kalır, Bitcoin satışları arttığı için piyasa değeri gerçekten düşüşe geçer. Balina parasını ilk başta piyasa dışına çıkardığı için elindeki servetin değeri sabittir. Bitcoin fiyatı düştüğünden dolayı, tekrar piyasaya girecek olursa daha çok Bitcoin alımı yapabilir. Öyle de yapar, aynı dolar miktarına daha çok Bitcoin sahibi olur. Yatırımı büyük olduğu için Bitcoin fiyatı yükselişe geçer, bu hareketi gören küçük yatırımcı tekrar yatırım yapmaya başlar. Bu sırada balinanın parası içeride olduğu için artış gösterir.

Bitcoin’deki 5-6 Eylül düşüşü, 4 yıldır pasif durumdaki balinanın suçu mu?

Uzmanlara göre balina yatırımcılar, kısa süreli negatif görünen etkiler yaratsalar da Bitcoin piyasa değerinin önemli bir parçası konumundalar. Uzun vadede pek çok balina yatırımcısı “durulama ve tekrarlama” stratejisi uygular. Yani küçük yatırımcıların bu duruma karşı sakin kalıp, ellerindeki Bitcoinleri hemen satmamaları gerekir. Çünkü bir balina tarafından çekilen para, zaten sisteme tekrar geriye dönecektir.

5-6 Eylül tarihlerinde yaşanan düşüş, 1 milyar dolarlık Bitcoin balina cüzdanı ile dolaylı ya da doğrudan ilişkili olabilir. Kesin olan şey, böyle bir yatırım hareketlenmesinin piyasalarda ciddi etki yaratacak olmasıdır.

Balina yatırımcıları benzer hareketleri sürekli tekrarlarken, genel kripto para piyasasında panikle hareket etmeyen her yatırımcı kazanabiliyor.