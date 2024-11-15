Bitfinex adlı borsadan 120 bin Bitcoin çalan hacker, 5 yıllık hapis cezasına çarptırıldı.

2016 yılında Birfinex adlı kripto para borsasından yaklaşık 120 bin Bitcoin çalındı. Tarihin en büyük kripto para borsası soygunlarından biri olan bu olayın arkasındaki isim olarak ise hacker Ilya "Dutch" Lichtenstein gösteriliyordu. Washington'da federal mahkemenin karşısına çıkan Lichtenstein'e 5 yıl hapis cezası verildi.

Lichtenstein ve eşi Heather Morgan 2022 yılında tutuklanmıştı. İkili, geçtiğimiz yılın ağustos ayında ise kara para aklama amacıyla komplo kurma suçlamasını kabul etmişti. O dönemde çalınan kripto paralar 71 milyon dolar tutuyordu. Bugün ise çalınan miktarın karşılığı 10 milyar doların üzerine çıkıyor.

Milyonlarca doları aklamışlar

ABD Adalet Bakanlığı'na göre Lichtenstein ve Morgan, "çok sayıda sofistike para aklama teknikleri" kullanarak çalıntı paraları akladı. Bu yöntemler arasında sahte kimlik kullanımı, Bitcoin'leri diğer kripto birimlere dönüştürerek dolaşıma sokma, darknet üzerinden parayı dolaşıma sokmak, altın almak gibi yöntemler kullandılar.

Lichenstein'ın beş yıllık cezası, bu türden suçlarda ABD'de uygulanan 20 yıllık cezanın oldukça altında olmasıyla dikkat çekti. Heather Morgan ise 18 Kasım'da hakim karşısına çıkacak. Morgan'ın da 18 ay hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.