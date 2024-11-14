FBI, Çin destekli hackerların telekom devlerinin ağlarına sızarak milyonlarca veriyi ele geçirdiğini doğruladı.

ABD hükûmeti, Çin bağlantılı hackerların önemli telekomünikasyon ağlarına sızarak, dinleme sistemlerine erişim sağladığını ve bu süreçte büyük veri hırsızlıkları gerçekleştirdiğini duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birden fazla telekom şirketinin ağlarının hedef alındığı bu siber saldırıların geniş çaplı bir casusluk faaliyetinin parçası olduğu belgelendi.

Salt Typhoon grubu, hükûmet yetkililerinin özel iletişimlerini ele geçirdi

FBI, Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA), Çin ile bağlantılı hackerların, AT&T, Lumen ve Verizon gibi büyük telekom sağlayıcılarının sistemlerine erişerek internet trafiği ve çağrı kayıtları topladığını belirtti. Bu hackerlar aylardır bu ağlarda aktifti ve milyonlarca Amerikalının verilerine ulaştılar.

Saldırıların hedefi sadece kullanıcı verileriyle sınırlı kalmadı; aynı zamanda belirli bireylerin özel iletişimleri de ele geçirildi. Bu kişilerin çoğunun hükûmet ve siyasi faaliyetlerde bulunan kişiler olduğu aktarıldı. Çin'in "Salt Typhoon" adlı hacker grubunun, yasal dinleme taleplerine uygun olarak bazı bilgileri çaldığı belirtiliyor. ABD hükûmet yetkilileri telekomünikasyon sektöründe geniş çaplı bir güvenlik ihlali yaşandığını ve bu tür olayların önlenmesi adına daha güçlü siber savunmalar geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.