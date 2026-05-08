Bitly ve Bazı Popüler Link Kısaltma Platformları Erişime Engellendi

Popüler link kısaltma servisleri Bitly, Cuttly ve T2M'nin erişime engellendiği bildirildi.

Gökay Uyan

Türkiye’de de sık sık belli internet sitelerinin farklı farklı nedenlerden dolayı erişime engellendiğini görüyorduk. Şimdi ise bunlara yenileri eklendi. İnternet kullanan herkesin yakından tanıdığı link kısaltma servislerine yönelik hamle geldi.

Gelen bilgilere göre dünya çapında en popüler link kısaltma servisi Bitly’nin alan adı bitly.com, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin aldığı bir karar ile erişime engellendi. Bunun yanı sıra diğer link kısaltma hizmetleri Cuttly ve T2M için de benzer kararlar uygulandı.

Yasa dışı bahis nedeniyle erişim engeli geldiği söyleniyor

Hükûmetten son zamanlarda yaşa dışı bahse yönelik birçok hamle ve operasyon geldiğini görmüştük. Erişim engelleri hakkında paylaşımlar yapan “EngelliWeb” hesabının aktardığına göre Bitly başta olmak üzere link kısaltma servislerine gelen erişim engellerinin arkasında yasa dışı bahis yer alıyor. Bu tarz platformların yasa dışı bahis siteleri tarafından kullanılıyor olabileceği düşünülebilir.

Ayrıca Bitly’nin 1 kararla erişime engellendiği aktarılmış Cuttly’nin toplamda 11 farklı karar ile T2M’nin ise 3 farkı karar ile engellendiği eklenmiş. Şimdilik kararlar hakkındaki elimizdeki bilgiler bu kadar. Yenileri geldiğinde sizlerle paylaşacağız.

