Ünlü torrent şirketi BitTorrent, 2018 yılında kripto para şirketi Tron'un CEO'su Justin Sun tarafından satın alınmıştı. BitTorrent'in geleceği konusunda ortaya birçok iddia atılmıştı. BitTorrent, artık kendi kripto para birimi BTT'yi satacak.

2018'de yaşanan satıştan sonra BitTorrent'in geleceğini kimse tahmin edemiyordu. Kripto varlık şirketi Tron'un satın aldığı şirket, satıştan sadece 6 ay sonra kendi kripto para birimini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

BTT kullanan BitTorrent kullanıcıları, yaptıkları ödemeler ile internet hızlarını optimize edip yüksek hızda indirme yapabilecek. BTT'ler, BitTorrent Foundation tarafından üretilecek ve Tron tarafından belirlenen yerel TRC-10 uyumluluğu sunacak.

BitTorrent'in satışından sonra iki şirket arasındaki iş birliği için gereken tek şey zamandı. Tüm şartlar elverişli hale geldiğinde harekete geçen iki şirket, kripto para piyasasına da hareket getirecek. BitTorrent, şu anda dünya geneli yükleme trafiğinin %22'sini, indirme trafiğinin de %3'ünü yönettiği belirtiliyor. Şirket yetkilileri 100 milyondan fazla kullanıcıya hizmet verdiklerini belirtiyor.

Şu an yalnızca ABD'de satışa sunulacak BTT, yeni kripto paraların test edildiği Binance'ın "Launchpad" programına dahil edilecek. Bu ayın sonunda, BTT'lerin dağıtımına başlanması bekleniyor.