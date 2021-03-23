Black Shark 4 Ailesiyle Uyumlu Aksesuarlar Duyuruldu

Oyuncu odaklı yeni telefonları Black Shark 4 ile Black Shark 4 Pro'yu duyuran Xiaomi, bu akıllı telefonlarla kullanılabilecek çevre birimlerini de duyurdu. Bu bağlamda bir kablolu kulaklık, bir soğutucu ve bir de powerbank ile karşımıza çıkan şirket, oyunculara eksiksiz bir deneyim sunacak.

Geçtiğimiz dakikalarda oyuncular için özel olarak tasarlanan yeni telefonları 4 ve 4 Pro'yu duyuran Xiaomi'nin alt şirketi Black Shark, telefon duyurusundan sonra da bu telefonla kullanılabilecek olan aksesuarları duyurdu. Bu bağlamda bir kablolu kulaklık, bir harici soğutma ekipmanı ve bir de power bank duyuran şirket, bu sayede oyunculara eksiksiz bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Black Shark'ın duyurduğu kulaklıklar, 3,5 mm jack girişine sahip olan kablolu şekilde dizayn edilmiş olarak karşımıza çıktı. Mobil oyunseverlerin "Standart" ya da "Ring Iron Edition" olmak üzere iki farklı model olarak satın alabilecekleri kulaklıklar, yüksek ses kalitesinin yanı sıra kablolu yapısının doğası gereğince minimum gecikme süresi vadediyor. Tüketiciler, HiFi destekli bu kablolu kulaklıkların Standart sürümüne 23 dolar, Ring Iron Edition sürümüne ise 38 dolar karşılığında sahip olabilecekler.

Black Shark'ın yeni kulaklıkları işte böyle görünüyor

Black Shark 4 ve Black Shark 4 Pro'ya ek olarak duyurulan ikinci yan ürün ise "Cooling Back Clip 2 Pro" olarak isimlendiriliyor. Bu ürün, Black Shark 4 ailesinin arka kısmına takılıyor ve sahip olduğu güçlü fanlar ile oyun oynarken telefonun ısınmasını engellemeye yardımcı oluyor. Böylelikle de uzun süre oyun oynansa bile ciddi bir performans kaybı yaşanmıyor. 30 dolar karşılığında satın alınabilecek donanım, oyun deneyimini daha da iyileştirecek türden. Black Shark'ın Cooling Back Clip 2 Pro için paylaştığı görsel ise şöyle;

Black Shark'ın duyurduğu son yan ürün, 20 bin mAh kapasiteli bir power bank. Kapasite açısından pek çok tüketiciyi memnun edebilecek düzeyde olan power bank, oyuncuların kesintisiz bir deneyim yaşamalarını sağlayacak. 25 dolar gibi oldukça uygun bir fiyat karşılığında satın alınabilecek olan bu power bankin 20 watt hızlı şarj desteği sunuyor oluşu da mobil oyun tutkunlarını etkileyecek başka bir husus olarak karşımıza çıkıyor.

Black Shark yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni çevre birimleri, Black Shark 4 ve Black Shark 4 Pro'yla birlikte, yani bugün itibarıyla satın alınabilecek.