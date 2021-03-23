Realme C25 Duyuruldu: İşte Fiyat ve Özellikleri

Realme, bütçe dostu yeni telefonu C25'i duyurdu. HD+ ekran, 4 GB RAM ve 6.000 mAh batarya gibi özelliklere sahip cihaz, günlük ihtiyaçları karşılayabilecek türden. Önümüzdeki günlerde ön siparişe açılacak telefonun Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.

Son yılların giderek popülerleşen teknoloji şirketlerinden Realme, C25 olarak isimlendirdiği uygun fiyatlı yeni akıllı telefonunu duyurdu. Sahip olduğu özellikler gelişmiş cihaz arayışında olan tüketicileri etkilemeyecek olan telefon, uygun fiyatlı ve gündelik işler için telefon arayışında olan kişileri memnun edecek türden.

Realme C25, 6,5 inç büyüklüğünde IPS LCD ekranla geliyor. HD+ çözünürlük sunan bu ekran, çentiğinde ise 8 MP çözünürlük sunan bir ön kamerayı barındırıyor. Parmak izi okuyucu sensör ya da yüksek tazeleme hızı gibi üst düzey özelliklere sahip olmayan ekranın kalın çerçeveleri de gözlerden kaçmıyor.

Karşınızda Realme C25

Realme'nin yeni akıllı telefonu, MediaTek'in Helio G70 işlemcisinden güç alıyor. 4 GB RAM, 128 GB'ye kadar da depolama alanı ile eşleştirilen telefon, microSD kart desteğine de sahip. Cihazın işletim sistemi ise Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 olarak karşımıza çıkarken, batarya cephesinde ise 6.000 mAh değerini görüyoruz. Realme, bu büyük bataryayı 18 watt hızlı şarj ile destekliyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda kare şeklindeki kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu kamera kurulumunda 48 MP çözünürlük sunan ana kamera, 2 MP derinlik kamerası ve 2 MP de makro kamera yer alıyor. Polikarbonat yapıdaki arka kısım, parmak izi okuyucu sensörüne de ev sahipliği yapıyor.

Realme C25 teknik özellikleri

Ekran: 6,5 inç büyüklüğünde, HD+

6,5 inç büyüklüğünde, HD+ İşlemci: MediaTek Helio G70

MediaTek Helio G70 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB ya da 128 GB

64 GB ya da 128 GB Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 6.000 mAh (18 watt hızlı şarj desteği)

6.000 mAh (18 watt hızlı şarj desteği) İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı Realme UI 2.0

Realme tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni akıllı telefonu, gri ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satın alınabilecek. 27 Mart'ta ön siparişe açılıp, 2 Nisan'da da satışa çıkacak Realme C25'in başlangıç fiyatı ise 145 dolar olarak açıklandı. Cihazın Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.