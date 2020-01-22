Süper kahraman filmlerine yeni bir boyut kazandıracak olan Bloodshot’ın, geçtiğimiz hafta ikinci fragmanı yayınlanmıştı. Bloodshot, şimdi de yeni posteriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Vin Diesel’in canlandırdığı karakter, posterdeki görüntüsüyle filmin çok ses getireceğinin bir habercisi gibi görünüyor.

Mart ayında izleyicilerle buluşacak olan Bloodshot, geçtiğimiz günlerde ikinci fragmanını da yayınlamıştı. Şimdi de, filmin yeni posteri izleyicilerin beğenisine sunuldu. En çok satanlar arasında giren Valiant çizgi romanından uyarlanan filmin başrolünde Vin Deiesel’in canlandırdığı Ray Garrison yer alıyor. Savaşta hayatını kaybeden bir asker olan Ray Garrison, Bloodshot adında bir süper kahraman olarak RST adlı bir kuruluş tarafından tekrar hayata döndürülüyor. Fakat RST, Ray Garrison’ı hayata döndürmeye çalışırken hafızasını ve kişiliğini de değiştiriyor. Durdurulması neredeyse imkansız olan ve damarlarında akan nano-teknoloji sayesinde anında iyileşebilme özelliğine sahip olan Bloodshot da gerçeklerin peşinden koşarak neyin doğru olup olmadığını anlamaya çalışıyor.

Bloodshot yeni posteri:

Yayınlanan posterde Vin Diesel’in canlandırdığı karakteri, ellerinde silahlar ve göğsünde kurşun yaralarıyla görüyoruz. Göğsünün ortasında parlayan kısım da anında iyileşme özelliğini sağlayan teknoloji. Kurşun yaralarından dışarıya doğru uçuşan parçacıklar, bahsettiğimiz gibi karakterin anında iyileşebilmesini sağlayan nano-teknoloji parçacıkları. Haberin sonunda eklediğimiz fragmanı izleyerek de karakterin süper güçlerine daha detaylı bir şekilde tanıklık edebilirsiniz.

Dave Wilson’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Bloodshot’ın yazarlığını da Jeff Wadlow ve Eric Hersserrer üstleniyor. Başrol oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Eiza Gonzalez, Sam Heughan, Toby Kebbell, ve Guy Pearce’ın yer aldığı filmin prodüksiyon ekibinde de Neal H. Moritz, Toby Jaffe, Diniesh Shamdasani, Vin Diesel, Dan Mintz, Louis G. Friedman, Yu Dong, Jeffrey Chan, Rita LeBlanc, Buddy Patrick ve Matthew Vaughn yer alıyor.

ComicBook.com’dan Kofi Outlaw, geçtiğimiz günlerde izleyicilerle buluşan fragmanın ardından film hakkında oldukça olumlu yorumlarda bulundu ve şu açıklamayı yaptı; “Bloodshot’ın fragmanında beğenimi kazanan en önemli unsur, filmin yalnızca ölüm ve diriliş konseptleri üzerinde değil, çizgi romanı andıran genel bir görüntü üzerine odaklanıyor olması. Görünüşe göre Bloodshot, türünün tek örneği değil ve kendisi gibi bir laboratuvar dolusu tuhaf insan bulunuyor. Filmdeki yan karakterlerin de oldukça ilgi çekici göründüğünü söylemek gerek.”

Bloodshot fragmanı: