Eski NASA mühendisi ünlü YouTuber Mark Rober, uzaya Google Pixel telefon içeren bir uydu fırlattı. Bu proje, insanların uzayda selfie çekilmesine olanak tanıyor.

YouTube’da 62 milyondan fazla aboneye sahip olan ve eğlenceli bilim videolarıyla tanınan eski NASA mühendisi Mark Rober, bir kez daha ilginç bir hamleyle karşımıza çıktı. Rober, Google ile iş birliği yaparak uzayda selfie çekmeyi sağlayan bir uydu fırlattı.

Bu SAT GUS isimli minik uyduyla birlikte aynı zamanda bir Google Pixel telefon da gönderildi. Böylece isteyen herkes uzayda selfie çektirebiliyor.

Sizin de bir uzay selfie'niz olabilir

Rober, bu projeyi genç nesillerin uzay gibi alanlara olan ilgisini artırmak ve bu alanlara yönelmelerini sağlamak için başlattı. Uzayda selfie çekilmesini sağlamanın bunun için gayet eğlenceli bir yol olduğunu söyleyebiliriz.

Gönderilen küp uydu, Dünya’nın görüntülerini yakalamak için kameralarla donatıldı. Ayrıca iki taraflı iletişim sağlanması için antenler de eklendi. Tüm bunlara ek olarak da selfie’leri görüntülemeyi sağlayan bir Google Pixel uyduya yerleştirildi.

Bu kozmik maceraya katılmak da oldukça kolay. Buradaki bağlantı üzerinden ulaşabileceğiniz formu bilgilerinizle doldurmanız ve selfie yüklemeniz gerekiyor. Bunun ardından da çektiğiniz selfie’ler, uydu tam uygun pozisyona geldiğinde Google Pixel üzerindeki ekrandan gösteriliyor.

Uydunun kameraları da ön tarafta Pixel telefondan sizin selfie’nizi, arkada da Dünya’yı içerecek şekilde bir fotoğraf çekiyor. Böylece bir uzay selfie’sine sahip olmuş oluyorsunuz. Bu fotoğraf, sonrasında size iletiliyor. Eğer benim de uzayda bir fotoğrafım olsun diyorsanız başvurmayı unutmayın.