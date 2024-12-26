Son zamanlarda popülerliğini iyice artıran Bluesky, X'in en ikonik özelliklerinden olan trendleri uygulamasına getirmek için testlere başladı..

Bugünlerde X olarak isimlendirilen Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, “Bluesky” ismi verilen bir platformla karşımıza çıkmıştı. X’e rakip olarak çıkarılan bu mikroblog platformu, son zamanlarda iyice popülerleşiyordu. Ancak hâlâ rakibinden çok geri kalmasını engelleyen özellikleri vardı.

Şimdi gelen bir hamle ise bunlardan birinin nihayet Bluesky’a geleceğini gösterdi. Şirket, yaptığı açıklamada trend konular özelliğini denemeye başladığını ifade etti.

Şimdilik sadece İngilizce olarak var

Trendler özelliği hepimizin bildiği gibi X’in en çok sevilen yanlarından biri. Yıllardır var olan bu özellik, o an yaşadığınız bölgede veya dünya çapında hangi konuların popüler olduğunu sizlere gösteriyor. Trend olan konulardaki paylaşımları görüntüleyebiliyorsunuz ve isterseniz siz de katılabiliyorsunuz .

Bluesky da bir mikroblog platformu için olmazsa olmaz diyebileceğimiz bu özelliği test ediyor. Yeni özellik, beta olarak şimdilik sadece İngilizce dilinde belli kullanıcılara sunuldu. Platformun web sürümünde direkt olarak sağ tarafta görülebilecek. Mobil uygulamada ise arama tuşuna bastığınızda karşınıza çıkacak.

Paylaşılan ekran görüntüsüne baktığımızda X’tekine kıyasla farklı bir tasarımla geleceğini görebiliyoruz. Direkt olarak aramanın alt tarafında trend olan konular yan yana dizilmiş. Birçok farklı konunun yer alması da dikkat çeken kısımlarından. Ayrıca şirket, sessize aldığınız kelimelerin trendlerde de karşınıza çıkmayacağının altını çizmiş.