Bluetooth 6.0 Geliyor! Yenilikler Neler? Hangi Telefonlara Gelecek?

Bluetooth 5.0'ın çıkışının üzerinden tam dokuz yıl sonra yepyeni özelliklerle Bluetooth 6.0 geliyor.

Bluetooth 5.0’ın duyurulmasının üzerinden neredeyse dokuz yıl geçti ve bu süreçte birçok küçük güncelleme yapıldı. Şimdi ise Bluetooth 6.0 ile ciddi bir sıçrama kapıda.

Bluetooth 6.0; gelişmiş bağlantı özellikleri, hassas konum belirleme ve daha düşük enerji tüketimiyle fark yaratacak.

Kaybolan cihazlara son

Bluetooth 6.0 ile gelen en dikkat çekici özelliklerden biri "Kanal Seslendirme" teknolojisi. Bu özellik sayesinde Bluetooth cihazları birbirlerini inanılmaz bir hassasiyetle bulabilecek. Mesafe ölçümü 10 cm'ye kadar doğruluk sağlayarak, kaybolan Bluetooth kulaklıklarınızı veya diğer cihazlarınızı saniyeler içinde bulmanızı mümkün kılacak.

Ayrıca bu teknoloji güvenliği de artıracak. Örneğin temassız kilit açma gibi son dönemde yaygın saldırılara karşı daha güçlü bir koruma sağlayacak.

Daha hızlı ve güvenilir veri aktarımı

Bluetooth 6.0, Isochronous Adaptation Layer (ISOAL) adı verilen yeni bir sistem ile veri aktarımını optimize edecek.

Bu teknoloji sayesinde büyük veri paketleri, küçük parçalara bölünüp iletilerek daha hızlı ve verimli bir iletişim sağlanacak. Böylelikle özellikle ses aktarımında gecikmelerin büyük ölçüde azaltılması hedefleniyor.

Parazitlere karşı daha dayanıklı

Yoğun nüfuslu bölgelerde Bluetooth bağlantılarının performansında düşüşler yaşanabiliyor ancak Bluetooth 6.0, yeni geliştirilmiş Extended Advertising özelliği ile bu sorunu çözecek.

Yeni sistem, birincil ve ikincil radyo kanallarını kullanarak veri paketlerinin iletimini optimize edecek. Bu sayede tarama süreleri kısalırken, bağlantılar daha stabil hâle gelecek.

Pil tüketiminde de iyileştirme var

Bluetooth 6.0 sadece hız ve güvenlik açısından değil, enerji verimliliği konusunda da büyük avantajlar sunuyor.

Geliştirilmiş düşük güç modu sayesinde cihazlar bekleme modunda daha az enerji tüketecek ve pil ömrü önemli ölçüde uzayacak. Özellikle kablosuz kulaklıklar ve akıllı saatler gibi küçük bataryaya sahip cihazlarda bu fark belirgin şekilde hissedilecek.

Cihazlar arasında geçiş kolaylaşacak

Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için geliştirilen bir diğer özellik ise cihazlar arasında daha kolay geçiş yapabilme imkânı.

Bluetooth 6.0 ile aynı kulaklığı telefon, bilgisayar veya akıllı TV arasında zahmetsizce değiştirebileceksiniz. Artık her cihaz için manuel bağlantı ayarlarıyla uğraşmanıza gerek kalmayacak.

Bluetooth 6.0 destekleyen ve desteklemesi beklenen telefonlar

Yeni nesil kablosuz bağlantı standardı Bluetooth 6.0, 2025 yılında birçok üst düzey akıllı telefon modelinde yer alacak. Şu an için Bluetooth 6.0’ı destekleyen telefonlar şunlar:

Xiaomi Redmi K80 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4

Bu yıl piyasaya sürülecek ve Bluetooth 6.0 desteğine sahip olması beklenen telefonlar ise şunlar:

iPhone 17

Google Pixel 10

Xiaomi 16

Honor Magic 8

Motorola Edge 60

vivo X300

Öte yandan şu an piyasada olan Samsung Galaxy S25 ve OnePlus 13 gibi amiral gemileri hâlâ Bluetooth 5.4 teknolojisini kullanıyor ancak sahip oldukları Snapdragon 8 Elite işlemcisi sayesinde Bluetooth 6.0 uyumlu hâle getirilebileceği belirtiliyor.

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