ChatGPT'nin bir Türk kullanıcıya cinsiyetçi küfürler ettiği ve ırkçılık yaptığı yanıt, sosyal medyada gündem oldu. Bazıları olaya inanırken, bazıları ise inanmıyor. Yazılımcılar ise özelleştirme ve manipülasyon tekniklerinden dem vuruyorlar.

Son dönemlerde en çok konuştuğumuz yapay zekâ teknolojilerinden biri olan ChatGPT ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bir Türk kullanıcı, sohbet botunun ırkçılık yaptığını ve cinsiyetçi küfürler ettiğini iddia etti. Sosyal medyada infial yaratan olayın gerçek mi sahte mi olduğu ise henüz anlaşılabilmiş değil. En azından OpenAI, bununla ilgili net bir şey söylemedi.

Olay, iddiasına göre Mustafa Çevik isimli bir vatandaşın başına geldi. Sohbet botunun yazılım alanındaki becerilerini test etmek istediğini söyleyen vatandaş, beklemediği bir yanıtla karşılaştı. Bu yanıtta çok ağır küfür ve hakaretler bulunuyordu. Pek çok kişi, Ekşi Sözlük ve Reddit gibi mecralarda da paylaşılan olayın sahte olduğuna inanmış olsa da Mustafa Çevik, olayın gerçek olduğu konusunda ısrarcı.

ChatGPT'nin küfrettiği konuşmanın bağlantısı paylaşıldı

*Yayın ilkelerimiz gereğince bu kadar ağır küfür ve hakaret içeren bir ifadeyi açıkça göstermiyor, yazmıyoruz. Ancak buradaki bağlantıyı kullanarak, sansürlenmemiş görüntüye ulaşabilirsiniz.

Çevrim içi dünyada montaj yapmak ve bir şeyleri gerçekmiş gibi göstermek çok kolay. İşte Mustafa Çevik tarafından ortaya atılan iddia, ilk aşamada böyle düşünüldü. Görüntünün montajlandığına inanan tonla kullanıcı, ChatGPT'den küfür yiyen vatandaşın etkileşim uğruna böyle bir şey yaptığına inandı. Ancak söz konusu konuşmaya ait bağlantıyı paylaşan Çevik, bu tezi kısa sürede çürüttü. Merak eden okurlarımız, buradaki bağlantı üzerinden konuşmanın tamamına ulaşabilir. Özetle; yaşanan olayın gerçek olma ihtimali var gibi görünüyor.

Ancak: Eğer isterseniz ChatGPT'den siz de küfür yiyebilirsiniz!

OpenAI, bundan bir süre önce ChatGPT için özelleştirme imkânı sundu. Kullanıcılar, sohbet botunu kendi ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirebileceklerdi. Yani evet, ChatGPT'yi kendiniz eğitip, belirli koşullar altında size küfürler savurmasını sağlayabilirsiniz. Hatta Ekşi Sözlük'teki bir kullanıcı, bunun için çok güzel bir örnek oluşturdu.

Yukarıdaki görüntüde o örneği görebilirsiniz. Burada önemli olan, eğitimi nasıl verdiğiniz. Mesela bu örnekteki kullanıcı, özelleştirdiği ChatGPT'de "Noluyo ulan" ibaresine küfürlü cevap verilmesini sağlamış. Biz yine paylaşamıyoruz ancak sansürlü kısmı, buradaki bağlantı üzerinden görüntüleyebilirsiniz. ChatGPT'yi manipüle eden başka bir kullanıcı ise aynı cevabı almayı başardı. Söz konusu ChatGPT sohbetine buradan ulaşılabilir.

Başka bir örnekte, geçtiğimiz yıl meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik cevap aldırılıyor:

*Sohbet bağlantısına buradan ulaşılabilir.

Geldiğimiz bu noktada, olayın gerçek mi sahte mi olduğunu anlamanın pek de bir yolu olmadığını görüyoruz. Ancak manipülasyon ve özelleştirme ile pek çok örnek oluşturulabileceğini, hâliyle Mustafa Çevik'in de benzer bir şey yapmış olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurabiliriz.

Peki sosyal medya kullanıcıları ne diyor?

Yaşanan olayla ilgili paylaşımlara baktığımızda olaya inananların da inanmayanların da olduğunu görüyoruz. Reddit'teki başlık altında bazı kullanıcılar, ChatGPT'nin küfürler savurduğu sırada çok spesifik bir dil kullandığını söylüyorlar. Yani bunun eğitimle sağlanmış olmasının mümkün olmadığına inanıyorlar. Bazıları ise "hocam" kelimesine takılmış durumdalar. Bunun Türk forumlarında çok fazla geçtiğini söyleyen kullanıcılar, meseleyi eğitime bağlıyorlar.

Ancak X'te, bizzat yazılımcılar tarafından yapılan paylaşımlarda, olayın ne gerçek ne sahte olduğunun tespit edildiğini söylediklerini görüyoruz. Evet, ChatGPT'nin küfürler savurmasını sağlamak mümkün ancak bu normal bir konuşma sırasında olmuyor. Sezer İltekin ve Fatih Kadir Alkın gibi yazılımcılar, manipülasyon teknikleri ile ChatGPT'den istenilen cevapların alınabileceğini söylüyorlar.