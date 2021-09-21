BM Genel Sekreteri Dünya Ülkelerini Sert Bir Dille Eleştirdi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 100'den fazla devlet ve hükümet başkanının katıldığı BM 76. Genel Kurulu Görüşmelerinde önemli eleştirilerde bulundu. Guterres, dünyadaki ekonomik dengesizlikten COVID-19 aşılarında yaşanan tedarik problemlerine kadar birçok konuya değindi.

BM 76. Genel Kurulu Görüşmeleri 100'den fazla devlet ve hükümet başkanının katılımıyla 21 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Genel Sekreteri Antonio Guterres; insanların, eşitsizlikler karşısında hükümetlere ve BM dâhil olmak üzere kurumlara güvenini yitirdiğini sert sözlerle ifade etti.

Guterres, konuşmasında "Tehlike çanlarını çalmak için buradayım. Dünyanın uyanması gerekiyor. Uçurumun kenarındayız ve yanlış yönde ilerliyoruz." uyarısıyla konuşmasına başlayan Guterres, "Dünyamız hiç bu kadar tehdit altında olmamıştı." ifadelerini kullandı.

'Afrikalıların yüzde 90'ından fazlası ilk dozunu bekliyor'

Konuşmasına "Dünyanın bazı yerlerinde son kullanma tarihi geçmiş, kullanılmamış COVID-19 aşılarını çöpte görüyoruz. Bazı ülkelerde aşı bolluğu, diğerlerinde boş raflar. Zengin ülkelerin çoğunluğu aşılandı. Afrikalıların yüzde 90'dan fazlası hâlâ ilk dozunu bekliyor." sözleriyle devam eden Guterres; COVID-19 salgınından iklim krizine, Afganistan, Etiyopya, Yemen ve diğer ülkelerdeki krizlerden insan hakları ihlâllerine, bilime yönelik saldırılardan aşı dağıtımındaki eşitsizliklere kadar birçok konuya değindi.

Milyonlar açken milyarderler zevkine uzaya gidiyor:

Guterres, aşının rekor sürede bulunduğunu ancak dağıtımdaki eşitsizlikler yüzünden dünyanın "ahlakî ve etik anlamda başarısız olduğunu" belirtirken insanların, eşitsizlikler karşısında hükümetlere ve BM dahil kurumlara güvenini yitirdiğine de dikkati çekti ve "Milyonlar açken milyarderler zevkine uzaya gidiyor." eleştirisinde bulundu.

Guterres, kaybolan güvenin yeniden oluşturulması gerektiğini belirtirken "Birleşmiş Milletlerin yeni çağa ayak uydurmasını sağlamamız gerek." sözlerini sarf etti. Öncelikle Afganistan, Myanmar, Suriye, Libya ve Yemen'deki krizin yanı sıra İsrail ve Filistin'deki çıkmazların çözülmesi suretiyle barış ve güvenliğin tesis edilmesi gerektiğini ifade eden Guterres, "Jeopolitik bölünmeler uluslararası işbirliğini baltalıyor ve Güvenlik Konseyinin gerekli kararları alma kapasitesini kısıtlıyor." dedi.