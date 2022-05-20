BMW 2023 M4 CSL Tanıtıldı: Yalnızca 1000 Adet Üretilecek

2023 model BMW M4 CSL sonunda tanıtıldı. Hafif, yüksek güçlü coupe formundaki otomobilden yalnızca 1000 adet üretilecek.

Otomobil tutkunları tarafından büyük bir merakla beklenen 2023 model BMW M4 CSL sonunda tanıtıldı. Hafif, yüksek güçlü coupe formundaki otomobil, BMW’nin 50. yılını kutlarken satışa sunacağı en son M model otomobili olacak.

Yeni M4 CSL, BMW'nin tüm dünya için sadece 1.000 adet üretmeyi planladığı özel bir modeldir. M4 CSL, M4 Competition modelinde iyileştirmeler yapılarak Nürburgring'in Nordschleife pistinde şimdiye kadarki en hızlı şekilde pisti tamamlayan BMW modeli oldu. M4 CSL'nin bir turu tamamlama süresi sadece 7 dakika 20 saniye sürdü.

İşte BMW M4 CSL’nin özellikleri:

Tasarım açısından baktığımız zaman klasik BMW M4 görüntüsünden çok uzaklaşmayan tasarım ekibi, görsel olarak gelişmelerin çoğunu performansa dayanarak yaptılar. Otomobilin ön kısmı bizlere BMW’nin tasarımı maksimum soğutma potansiyeli ve yere basma kuvveti oluşturacak şekilde optimize ettiğini gösteriyor. Yeni M4, otomobilin çeşitli bileşenlerinin cadde ve pist sürüşü sırasında optimum çalışma sıcaklıklarını korumasını sağlamak için yüksek ve düşük sıcaklıklı soğutma elemanlarına sahiptir.

BMW M4 CSL, markanın çift turboşarjlı 3,0 litrelik sıralı altılı motorunu kullanıyor. CSL, M4 Competition'a göre 40 beygirlik bir artış ile 543 beygir gücüne sahiptir. Motor, 2,750 ila 5,950 rpm arasında mevcut olan 649 Nm tork pompalıyor.

BMW, Drivelogic özellikli sekiz ileri M Steptronic şanzıman aracılığıyla CSL'nin gücünü arka tekerleklere yönlendiriyor. Direksiyon simidinin arkasındaki karbon fiber kulakçıklara dokunarak şanzıman manuel moda alınabiliyor. BMW, M4 CSL'nin 3,6 saniyede saatte 96 kilometre hıza ulaşacağını açıkladı. 193 km hıza ulaşmak için ise sadece 10,5 saniye harcıyor.

M4 CLS'nin içinde yalnızca iki koltuk yer alıyor. Ancak bunlar sıradan BMW koltukları değil. BMW, M Carbon tam açılır kapanır koltukları yarışları göz önünde bulundurarak özel olarak tasarladı. Koltuklarda bel desteği, ısıtma gibi özellikler bulunmuyor. Bununla birlikte, otomobilde yer alan standart koltuklar yerine BMW, ücretsiz olarak ısıtma özelliği bulunan ve bel desteği sağlayan koltukları da opsiyon olarak sunuyor.

Otomobilin frenleme gücünü, altı pistonlu, sabit kaliperli 15,7 inç ön frenlerden ve tek pistonlu, yüzer kaliperli 15,0 inç arka frenlerden alıyor. Bu frenler, BMW'nin Michelin Pilot Sport Cup 2 R lastikleriyle sardığı, 21 ve 22 inç opsiyonlarına sahip mat siyah hafif alaşım M jantların içine yerleştirilmiştir.

2023 BMW M4 CSL'nin başlangıç ​​fiyatı 140.895 dolar olacak. Üretimine ise bu yılın temmuz ayında başlanması planlanıyor.